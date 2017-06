A Pirelli: A gumik túl kemények, de...

Az olasz gyártó nem tagadja, hogy túl kemény keverékeket vitt Bakuba, de amikor négy hónappal ezelőtt kiválasztották ezeket, még nem ismerték pontosan az új autók leszorítóerejét.

A Pirelli Bakuban megint belefutott abba a helyzetbe, hogy a versenyzők szerint a kelleténél keményebb gumikat választott a pályához. A szuperlágy, a lágy és a közepes keveréket vitték el az Azerbajdzsáni Nagydíjra, de a sima aszfalthoz, gyors kanyarok híján az ultralágy is tökéletesen megfelelt volna. Lewis Hamilton különösen kritikus volt a pénteki szabadedzések után, és azt mondta, a Pirelli választása értelmetlen volt.

A közepes gumit valószínűleg senki nem fogja használni Bakuban Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Az olasz cég sportprogramját irányító Mario Isola elismerte, hogy bevethették volna az ultralágyat, de rámutatott, hogy az Európán kívüli helyszínek esetében a keverékeket 15 héttel az adott versenyhétvége előtt kell kijelölniük.

Vagyis Bakura még február végén választottak, amikor nem volt pontosan ismert a 2017-es autók leszorítóereje.



„Olvasok olyan megjegyzéseket, hogy a Pirelli össze van zavarodva. Nem vagyunk, csak most már többet tudunk a saját termékeinkről is, ezért bevállalhatunk rámenősebb választásokat – magyarázta Isola. – Amikor a bakui keverékekről döntöttünk, nem állt rendelkezésünkre túl sok információ. Muszáj volt óvatosnak lennünk, ezért jelöltük ki a közepes, a lágy és a szuperlágy keveréket. Ha most döntenénk, egyértelmű, hogy a közepeset nem használnánk."

Isola szerint több verseny is lesz a szezon során, amikor a gumiválasztás értelmetlennek tűnik, de valójában „van mögötte egy sztori", akárcsak Bakuban. A Pirelli a kemény keveréket – amely Barcelonában a kijelöltek között volt, és legközelebb Silverstone-ban vetették volna be – már le is vette az idei palettáról, jövőre pedig az összeset lágyabbra fogja tervezni az ideinél.

Amikor az év elején kidolgoztuk a tervünket, csak a szimulációk alapján kapott információkra támaszkodhattunk.



Azok pedig a legnagyobb erőket mutatták, így a gumikat ért terhelések is durvábbnak ígérkeztek, mint amit aztán a pályán tapasztaltunk" – mondta Isola.

„Általában véve ezért voltunk óvatosak. A szezon kezdete előtt látott adatok alapján így volt helyes."

A gumik menedzselése Bakuban azért is problémás, mert a kigyorsítások csak a hátsókat veszik igénybe, elnyújtott kanyarok híján az elsőket nehéz bemelegíteni, ráadásul a hosszú egyenesekben újra lehűlnek. A szombat délelőtti szabadedzésen nem volt ebből különösebb gond, de az időmérőn hűvösebb lesz az aszfalt.

