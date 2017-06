Verstappen nem tudott dönteni, a fal adta a másikat

Először megpróbált befordulni, aztán meggondolta magát, de ekkor már késő volt. Daniel Ricciardo közben a beállításait finomítgatta.

Nehézségekre számítottak a Red Bullnál a bakui pálya jellegzetességei miatt, azonban a pénteki szabadedzéseket Max Verstappen zárta az élen, és Daniel Ricciardo is bekerült mindkét alkalommal a legjobb három közé. Az ausztrál pilóta viszont úgy véli, bár délelőtt szerepelt jobban, az autója délután kedvezett inkább a számára.

„Igen jó napunk volt, mindketten a legjobb háromban voltunk mindkét edzésen – mondta a Sky Sportsnak. – Délelőtt nem voltam túlságosan elégedett az edzéssel, még akkor sem, ha a 2. lettem, tudtam, hogy lehet még fejlődni, én is, és az autó is. Szerintem ez délután sikerült, de így is maradt még benne. Alapvetően sokkal boldogabb voltam.”

Ricciardo versenyképesnek bizonyult - galériával! Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ricciardo elismerte, hogy szoros az állás az élmezőny tagjai között, még a Force Indiát és a Williams autóit sem írta le. Úgy vélte, a továbbiakban is „küzdelmes” lesz az autózás a pályán, mert „lábujjhegyen” járnak a versenyzők a csúszós, ritkán használt aszfalton.

Ez egy új pálya, az aszfalt még mindig nagyon sima és csúszós.

„Alacsony leszorítóerőt használunk, ez is elvesz az autó tapadásából, és sok esetben nagyon szűk a kanyar csúcspontja. Ha állóra fékezzük az autót, könnyen a falnak mehetünk. Ahogy mindig is, a gumiknak idő kell, hogy felmelegedjenek, az első néhány körben könnyű hibázni” – mondta az ausztrál pilóta, aki elismerte, a gumikopással küzdenek, ezért keményebb abroncsoknak is örülne.

A Red Bull szereplését segíti, hogy a Renault erőforrás kisebb fejlesztéseket kapott, ezzel a hosszú pályán is számottevő, 0,2 másodperces gyorsulást értek el körönként. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke napközben azt mondta, „abszolút reménykednek” abban, hogy a Renault csökkenteni tudja a hátrányát az motorgyártók versenyében.

Verstappen közben nagyrészt magabiztos teljesítménnyel hozta mindkét edzést, bár a délután végén alaposan összetörte az autóját.

„Igen szokatlan eset volt – ismerte el a 18 éves pilóta, akiről felmerült, hogy eligazol a Red Bulltól, de a csapat hallani sem akar erről. – Állóra fékeztem a kereket, de így is megpróbáltam befordulni, utána viszont biztosra akartam menni, és inkább a menekülőútra menni. Megcsúszott a hátulja, és olyan lett, mint egy négykerekes erőcsúsztatás a fal felé.”

