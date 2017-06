Hamilton a motorját is odaadná, hogy Alonsóval csatázhasson

A Mercedes pilótája az égiekhez fohászkodik, hogy forduljon korábbi csapatának sorsa. Úgy érzi, Alonsónak az élmezőnyben lenne a helye.

Folytatódik a találgatás, hogy jövőre milyen motor hajtja majd a McLaren autóit. A Hondával érvényes szerződésük van, de a paddockban sokan nyílt titokként kezelik, hogy a két fél szakítani fog egymással, azt viszont nem tudni, hogy mi lesz utána. Arról szól a legtöbb pletyka, hogy a Mercedes motorjait használják majd, de a Renault és az Alfa Romeo (Ferrari) neve is felmerült.

A csapat korábbi versenyzője, Lewis Hamilton kijelentette, reméli, hogy a McLaren visszakapja a Mercedes motorokat és Fernando Alonso ismét visszatérhet az élmezőnybe, ahol most a Ferrarival csatáznak a győzelmekért. Bár korábban elmondta, nem tartja jó ötletnek, hogy csapattársak legyenek, az erőforrását nem sajnálta tőle.

Hamilton szívesen megküzdene Alonsóval, de nem egy csapatban Forrás: AFP/Yuya Shino

„Ez nagyszerű lenne a McLarennek és a sportnak is, csodás lenne, ha megvalósulna – mondta Hamilton a motorszállításról a Daily Mailnek. – Az elmúlt néhány év katasztrófa volt a számukra, és nem úgy tűnik, hogy ez mostanában megváltozik. Reménykedek és imádkozom, hogy jövőre velük is olyan szoros lesz a csata, mint most köztünk a Ferrarival.”

Még édesebb lesz a győzelem, ha újabb csapat csatlakozik a csatához, és még jobb, ha Fernando is velünk versenyezhet. Remélem, a McLaren megkapja a motorunkat vagy akár a Ferrariét.”

A héten a Renault gyakorlatilag felajánlotta az erőforrását a McLarennek, mivel Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője kijelentette, hogy akár négy csapatot is képesek kiszolgálni azonos színvonalon. A franciák a gyári istállójuk mellett a Red Bull két csapatát látják el, de korábban a ma már nem létező Caterhamnek is ők szállítottak erőforrásokat.

Hamilton és Alonso a McLaren-Mercedesek volánjai mögött 2007-ben Forrás: AFP

„Mivel jövőre csak három motort használhatnak a versenyzők fejenként, még könnyebb dolgunk lenne. Nem állítom, hogy boldogan megtennénk, de képesek lennénk négy csapatot is ellátni – mondta a Motorsport.com-nak. – Lehet, hogy nem a miénk a legjobb motor, de az F1 történetében mi bántunk a legjobban az ügyfeleinkkel, és ez ma is igaz.”

Alonso kijelentette, őt nem érdekli, milyen motor lesz az autójában, csak nyerhessen azzal.

Remélhetőleg jövőre is itt leszek, és nyerhetek. Bárhogy is döntök még az idén, azért teszem majd, hogy nyerjek – mondta az NBC-nek. – Ha a McLaren szeptemberig elkezd nyerni, az megkönnyíti majd a döntést, hiszen az ember marad, ha látja, hogy versenyképes. Ha ez nem így történik, a menedzsmentnek másként kell meggyőznie, hogy nyerni fogunk.”

A Renault nem tud győztes autót adni Alonsónak, de motort adhatnak a McLarennek Forrás: NurPhoto/Jordi Galbany/NurPhoto/Jordi Galbany

„A pályafutásom olyan szakaszba lépett, hogy remények alapján nem fogok dönteni. Mindig nagy bizakodás van, hogy javul majd a helyzet jövőre a befektetések vagy az első szélcsatorna eredmények miatt, de én többé nem fogok erre döntéseket alapozni. Biztosra fogok menni – jelentette ki, és a Motorsport.com-nak azt mondta, jövőre a Le Mans-i 24 órás versenyt sem fogja kizárni.

Megerősítette azonban, hogy továbbra is a harmadik világbajnoki címét akarja megszerezni.

„A döntésem a harmadik világbajnokság megnyerése körül forog. Ha azt gondolom, hogy itt nem fogok jövőre nyerni, akkor meggondolom majd magam, de most semmi máson nem jár az eszem. Nem csak az a lényeg, hogy harmadszor is bajnok legyek, hanem az, hogy a Forma-1-től ne a Q1-ben, hanem győztesen búcsúzzak el.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!