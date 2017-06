Räikkönen: A gumik még nem 100%-osak Bakuban

Szűkszavúan és óvatosan nyilatkoztak a Ferrari pilótái a bakui szabadedzések után, de az istálló egyik vezető mérnöke már sokkal magabiztosabb volt.

A Mercedesekhez hasonlóan a Ferrari autói is alulmaradtak a Red Bullhoz képest az Azerbajdzsáni Nagydíj szabadedzésein, hiszen délelőtt és délután is Max Verstappen végzett az élen, míg számos elfékezés és kicsúszás után Kimi Räikkönen a 4. lett, Sebastian Vettel pedig az 5. helyet szerezte meg.

Úgy tűnt, hogy a Ferrarikat nehéz vezetni az egyébként is csúszós bakui aszfalton, és Kimi Räikkönen elárulta, hogy a neki is a gumik felmelegítésével gyűlt meg a gondja. Ezt több rádióüzenetben is tetten lehetett érni, és az edzések utáni interjúk során sem titkolta.

„Igen, a gumikat nehéz volt működésre bírni – ismerte el a Sky Sportsnak. – Amikor nem nyújtanak 100%-os teljesítményt, nyilván, kicsit trükkös bánni velük, de ezt meg kell oldani” – tette hozzá, majd, amikor a riporter arról érdeklődött, hogy mennyit javulhat még a pálya állapota, azt felelte, hogy majd meglátjuk, és faképnél hagyta őt.

Ezúttal Sebastian Vettel sem volt sokkal beszédesebb. A négyszeres világbajnok a pénteki tapasztalatairól is körülbelül annyit mondott, mint a szerződéshosszabbításával kapcsolatban.

Azt annyival elintézte, hogy talán majd a nyár folyamán elkezd foglalkozni az üggyel. A szabadedzésekkel kapcsolatban mosolyogva megjegyezte, hogy valóban szoros eredmény alakult ki, de remélte, hogy a továbbiakban a Ferrari kerül majd az élre, de pénteken nehezére esett jó köröket összerakni. Jock Clear, a Ferrari vezető teljesítménymérnöke azonban optimistább volt.

„Pénteken mindig nagyon nehéz kiolvasni a teljes képet, és szerintem mindannyian megértjük, hogy Bakuban, egy utcai pályán eltart egy ideig, amíg letakarítjuk az aszfaltot. A trükkös tapadásszint miatt igen nehéz tiszta kört futni. Nem hiszem, hogy a legjobb körök reprezentatívak, sok esetben éreztük azt, hogy az autók tudnának gyorsabbak is lenni, ezért a hosszabb etapok tempója beszédesebb.”

Nagyon elégedettek vagyunk az állással, az autó viselkedésével, minden az ellenőrzésünk alatt áll.”

Clear az FIA pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, az autójuk kiemelkedő jellegzetessége, hogy nincs kiemelkedő jellegzetessége, „minden téren nagyon jól viselkedik, a versenyzők jó visszajelzéseket adnak, minden pályán, bármilyen körülmények között, legyen az lassú, gyors vagy közepes tempójú kanyar.” Szerinte csak apró különbségek döntenek a Mercedesszel vívott csatában.

„Amikor az ember 1 perc 20 másodpercet tölt azzal, hogy 200 km/órás tempó fölött körbemegy a pályán, ezek az apróságok bárhol, bármikor felbukkanhatnak. Az autók igen kiegyenlítettek az esetek többségében, és négy kiváló versenyzőnk van a Mercedesekben és a Ferrarikban, és szerintem mindegyikük képes megszerezni a pole pozíciót vagy az első sort.

„Ahogy láthattuk, a versenyeken is nagyon kis különbségek döntenek, például az, hogy mennyire kopik el az első időmérős gumiszett vagy mennyire működik jól az opciós gumi” – vélte.

