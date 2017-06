Egyenlőség a Saubernél? Wehrlein inkább hallgat

Szögesen ellentétesen nyilatkoztak a Saubernél uralkodó helyzetről a csapat versenyzői. Marcus Ericsson szerint minden rendben van, Pascal Wehrlein inkább nem kommentált.

Ritkán látható széthúzás kezd kialakulni a Saubernél, amelynek része, hogy közös megegyezéssel távozott a csapattól Monisha Kaltenborn, a cég eddigi ügyvezetője. A pletykák szerint a tulajdonossal való nézeteltérés egyik eleme a versenyzőkkel való bánásmód volt, Kaltenborn állítólag visszautasította, hogy Marcus Ericssonnak lejtsen a pálya a csapatnál Pascal Wehrlein ellenében.

Ezt az igazgatótanács elnöke, Pascal Picci határozottan tagadta egy szerda éjszakai közleményben, és az Autosportnak maga Ericsson is „teljesen tévesnek és igaztalannak” nevezte, valamint „a Sauber F1 csapat minden egyes tagja felé nagyon tiszteletlen” feltételezésnek vélte.

Wehrlein a késői szezonkezdet ellenére is jobban áll Ericssonnál Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Nekem és Pascalnak is teljesen világos, hogy nem ez a helyzet. Mindketten egyenlő felszerelést és prioritást kapunk. Ez mindig is így volt ebben a csapatban, és mindig is így lesz.”

Wehrlein azonban udvariasan elnézést kért, de nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre.

„Szereztem néhány pontot, kétszer is a Q2-ben voltam, úgyhogy a rendelkezésre álló eszközeimmel, valamint az autómmal próbálom a maximumot nyújtani. Ez a dolgom, ezt kell tennem – szögezte le. – Kedden este Monisha felhívott, természetesen nagyon meg voltam lepődve” – tette hozzá a Mercedes támogatottja, aki hálás Kaltenbornnak, mert kitartott mellette a balesete idején is.

Vasseur a kiszemelt? Forrás: AFP/Franck Fife

Ericssont meglepte, hogy Wehrlein nem értett egyet vele, a csapatnál elfoglalt helyükről azt mondta:

Ó, oké, biztos voltam abban, hogy ő is így gondolja.”

„Az egész eléggé hirtelen történt, minden elmúlt 48 órában zajlott – kommentálta Ericsson volt főnöke távozását. – Meg kell bíznunk a tulajdonosokban, hogy tudják, mit tesznek, és jó tervük van a jövőre nézve – mondta. – Nem tudom még az okokat és az érveket, de gondolom, később kiderülnek. Sokat köszönhetek Monishának, ő adta meg az esélyt, hogy ide kerülhessek.”

Komoly jelölt a csapatfőnöki posztra

Kaltenborn távozása után gyorsan spekulációk jelentek meg az utódja kilétével kapcsolatban. Az első pletykák Kolin Collest, a byKolles LMP1-es csapat tulajdonosát várták a Sauber élére, később felmerült Dave Ryan, a Manor korábbi csapatfőnöke és Frederic Vasseur neve is, aki nemrég hagyta ott a Renault-t, és azóta újra az utánpótlás-bajnokságokban sikeres ART csapattal foglalkozik.

Az Autosport szerint Vasseur csütörtökön Hinwilben járt

a Sauber főhadiszállásán, és egyelőre nem utazott el Bakuba, ahol az ART a GP3-ban és az F2-ben is érdekelt. A francia szakembert nagy megbecsülés övezi rövid F1-es kalandja ellenére is, ráadásul a többséggel ellentétben nem Angliában dolgozik, hanem Hinwiltől bő 500 kilométerre, az ART bázisán.

