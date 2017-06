Red Bull: Vettel meg tudott tőlünk szökni, a többiek nem

Christian Horner szerint a csapatnál senkinek sem merül fel, hogy jövőre ne Max Verstappen és Daniel Ricciardo vezesse a Red Bull autóit. Nincs hely Fernando Alonsónak sem.

Csúcssebességre kapcsoltak Bakuban az átigazolási pletykák, és e téren csak olaj a tűzre, hogy a McLaren jövőbeli motorszállítójának kilétét is homály fedi. A legnagyobb kérdés, hogy mi lesz Fernando Alonsóval, de sokakat foglalkoztat az is, hogy kik vezetik majd a Ferrarikat, mert Sebastian Vettelnek és Kimi Räikkönennek sincs szerződése, ahogy Valtteri Bottas sem írt alá a Mercedesszel.

A Ferrarival kapcsolatban régóta tartja magát a pletyka, hogy a Red Bulltól erősítenének, korábban Daniel Ricciardót, mostanság pedig az egyre elégedetlenebb Max Verstappent hozzák összefüggésbe az egyik üléssel, de Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak leszögezte, hogy fel sem merülhet a pilótáik elengedése.

Horner szerint kizárt, hogy bárkit is elengedjenek úgy, mint Vettelt Forrás: AFP/2017 Getty Images/Mark Thompson

„A csapatnál senki fejében sem fordul meg, hogy ők jövőre nem lesznek az istálló részei – utalt a versenyzőire. – Kilépési záradéka csak Vettel úrnak volt. Mi elégedettek vagyunk a pilótáinkkal, és ők is csak gyorsabban akarnak menni.”

Vettel volt eddig az egyetlen versenyző, aki önszántából hagyta el a csapatot

azért, hogy másik csapatnál versenyezzen. 2014-ben hirtelen jelentette be, hogy távozik, és néhány héttel később biztossá vált, hogy a Ferrarihoz igazol. Horner elárulta, ez a csapat mostani versenyzői esetében nem lehetséges, és Vettelnek is elég sokáig tartott, mire ilyen helyzetbe került.

„Mindegyikük junior szerződéssel rendelkezik, de Seb újra tudta tárgyalni azt a másik világbajnoki címe után. Neki volt teljesítményalapú záradék, ami lehetőséget adott neki a kiugrásra, amikor Fernando elhagyta a Ferrarit. A mostani versenyzőinknek nincs ilyenjük” – mondta Horner, és kizárta, hogy leigazolnák Alonsót 2018-ra.

Nincs helyünk. Szomorú látni, hogy Fernando nincs versenyképes helyzetben, de a Red Bull fogadójában teltház van.”

Az átigazolás már csütörtökön is téma volt, de Daniel Ricciardo az olasz Sky-nak azt mondta, nincs alapja a pletykáknak, de ha lenne, akkor sem mondhatna semmit. Az NBC megpróbált egyértelmű választ kihúzni Max Verstappenből is, ő azonban nem akarta világosan kijelenteni, hogy jövőre is a Red Bull versenyzője lesz.

A hosszú egyenes miatt Alonso Bakuban is esélytelennek tűnik Forrás: AFP/Alexander Nemenov

„Nem tudom. A jövő jól fest a Red Bullnál, most itt vagyok, és igazából soha sem szeretek nagyon sokat gondolkodni azon, hogy mi lesz a jövőben. Soha sem foglalkoztam ezzel, mindig az adott pillanatban éltem. Nem aggódom, csak jó munkát kell végeznem – mondta. – Most csak a jelenlegi szezonra összpontosítok, próbálok tisztességes eredményeket elérni.”

Bottas kiérdemelte a helyét a Mercedesnél

Verstappen elméletileg a Ferrarihoz vagy a Mercedeshez mehetne, de Lewis Hamilton úgy véli, a jövő évre még nem szerződtetett Bottas a futamgyőzelemmel és a pontjaival kiérdemelte, hogy sokáig „a Mercedes-család” tagja maradhasson. Arra számít, hogy a csapattársa egyre jobb teljesítményt nyújt majd a jövőben, és csak a lehetőségen múlik, hogy még jobb eredményeket hozzon.

Valtteri's energiája segít, hogy harmónia legyen. A legfontosabb, hogy most egy másik csapattal küzdünk, de a kirakósjáték minden elemének a helyén kell lennie.

„Amikor a gyárban van, remek energiát hoz magával, amit a csapatnál mindenki imád és nagyra értékel. Az is tetszik nekik, hogy mindkét versenyzőjükben tényleg hihetnek, amikor befektetik a munkát, és mindketten hozni fogjuk az eredményeket. Ennek ő is mindenképpen a részese.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!