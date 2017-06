A Mercedes már tudja, Hamilton miért küszködik

Valtteri Bottas napközben már kezdett rátalálni a helyes beállításokra, és Lewis Hamilton is úgy véli, az autó gyors, ezt Bottas tempója is mutatja. A Mercedes szerint éjjel dől el, ki lesz sikeres.

Estek-keltek a Mercedes pilótái az Azerbajdzsáni Nagydíj szabadedzésein pénteken, de ezzel nem voltak egyedül. Az utcai pályán gyenge a tapadás, de az Ezüstnyilak beállításai sem elég kiforrottak még a pályán, ezért egyelőre csak Valtteri Bottas tudott közel kerülni az 1. helyhez, Lewis Hamilton lemaradt, főleg a délutáni tréningen.

„Az első szabadedzés elég trükkös volt, mert küszködtünk az autó beállításaival, és nem volt jó a balansz. Ma több körre is szükség volt, hogy felmelegítsük a gumikat, ami a megfelelő balanszhoz szükséges. Az első edzésen nem voltunk boldogok, de a második előtt változtattunk az autón, és sokkal otthonosabbá vált. Jó irányba tartunk, és este további lépést fogunk tenni” – vélte.

Délután Bottas sokkal gyorsabb volt Hamiltonnál - galériával! Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Bottas szerint, ha sikerül előrelépést tenniük az éjszaka során a beállítások terén, akár a pole pozícióért is versenyben lehetnek. Erre hívta fel a figyelmet James Allison, az istálló technikai igazgatója is, szerinte azok részesülnek majd jutalomban az időmérőn és a futamon, akik jól dolgoznak az este, és megőrzik a hidegvérüket.

Hidegvérre Hamiltonnak is szüksége lesz, mert délután csak a 10. lett, 1 másodperccel Bottas mögött.

„Nehéz napunk volt, a pálya is igen kemény, és kihívások is akadtak. Nyilvánvaló, hogy rengeteg teendőnk van még az időmérő előtt, de Valtteri ideje a második szabadedzésen ígéretesnek tűnt, úgyhogy az autó láthatóan gyors, ami örömteli. Most össze kell dugjuk a fejünket, hogy rájöjjünk, hogyan nyerjük ki belőle ezt a tempót az egész hétvégén.”

Allison szerint a legfőbb problémájuk, hogy nem tudják megfelelően felmelegíteni az első gumikat, ezért sok az elfékezés a csapatnál, Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója azonban továbbra is a „gumik megfelelő működési tartományát” emlegette. Hamiltonnal kapcsolatban azt mondta, szerinte csak fel kell vennie a ritmust.

Kissé zűrös edzésünk volt, nagy volt a forgalom, sok a sárga zászló, nem a megfelelő időpontokban küldtük ki őt a pályára.”

„Gyenge a tapadás, hiszen ez egy utcai pálya, és a gumik megfelelő üzemi hőmérséklete is fontos, mert csak úgy tapadnak igazán – mondta a Sky Sportsnak. – Mi mindig aggódunk, nekünk most úgy tűnik, hogy 3-4 csapat is igen versenyképes, ezt a hosszú etapok alapján is láthatjuk. Fontos lesz az első helyeket megszerezni az időmérőn, de gondolom, ez nyilvánvaló.”

