Lewis Hamilton a Mercedes idei legkönnyebb győzelmét aratta Kanadában, most viszont azon a bakui pályán kellene tovább csökkentenie a hátrányát a pontversenyben, ahol tavaly végig küszködve a dobogóra sem tudott felállni. A Forma-1 mezőnye másodszor utazik el Azerbajdzsánba, ahol ismét minden esély megvan arra, hogy szoros csatában dőljön el a győzelem sorsa a Ferrari és a Mercedes között.

A hétvégén a bajnokság legújabb pályájára, Bakuba látogat el a Forma-1 mezőnye, ahol másodszor rendeznek futamot, de először Azeri Nagydíjat, tavaly ugyanis még Európai Nagydíj névvel illették a megmérettetést. Bár akkor sokan háborogtak amiatt, hogy az autóversenyzés terén komoly múlttal nem rendelkező Azerbajdzsán rendezési jogot kap, miközben olyan országok maradnak ki a versenynaptárból, mint Németország vagy Franciaország, azért mindenki kíváncsian várta a futamot, mivel Bakuban egy egészen különleges pályát sikerült kialakítani.

Az azeri főváros központjában elhelyezkedő, 6006 méter hosszú aszfaltcsík a versenynaptár második leghosszabb pályája Spa után, és

a világ leggyorsabb utcai pályájának számít.

Tavaly Rosberg nyert Baku impozáns belvárosában Forrás: AFP/Kirill Kudryavtsev

Jellegében teljesen eltér a hagyományos utcai helyszínektől, például Monacótól - az azeri pályát az egyenes szakaszok uralják, és itt található az egész bajnokság leghosszabb, 2,1 kilométeres egyenese is. A kanyarok közül a lassabb, szinte derékszögű fordulók dominálnak, a végsebesség azonban a 340 km/ó-t is eléri a célegyenes végén, ami utcai pályán rekordnak számít.

A pályának vannak bukóterekkel ellátott, kiszélesedő részei, amelyek jó előzési lehetőségeket kínálnak, máshol viszont, különösen a 8-as kanyarban, annyira szűk helyen kell elférnie az autóknak, hogy tavaly sokan tartottak a tömeges balesetektől. Az előzéseket egyébként két DRS-zóna is segíti, ezeket a hosszú célegyenesben, valamint a 2-es és 3-as kanyarok között jelölték ki az óramutató járásával ellentétes haladási irányú pályán.

A jelenlegi mezőnyből még senki nem nyert Azerbajdzsánban, az eddigi egyetlen futamon Nico Rosberg diadalmaskodott a Mercedesszel. A körrekord is az ő nevéhez fűződik, az időmérő edzés második etapjában 1:42.520-es időt futott. A pálya vonalvezetése nem változott tavaly óta, viszont több kisebb módosítást elvégeztek az idei versenyre: az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös és 8-as kanyaroknál a falak hátrébb mozdításával kiszélesítették a bukótereket, az 1-es, 3-as és 5-ös fordulóknál lévő rázóköveket pedig megszüntették.

A bajba került autók mentése is könnyebben zajlik majd, mint tavaly, a falat a 7-es és 18-as kanyaroknál is megnyitották. A Pirelli nem változtatott a gumiválasztásán, az idén is a szuperlágy, lágy és közepes abroncsokat lehet használni. A legtöbb szettet minden istálló a szuperlágy keverékből kérte, a Mercedes és a Ferrari gumiválasztása pedig ezúttal teljesen megegyezik.

A bakui pályarajz Forrás: FIA

A hétvége fő témái

Tartani tudja-e a Mercedes a kanadai formáját?

Lewis Hamilton Kanadában óriási körrekorddal, több mint 3 tizedes előnnyel szerezte meg a pole pozíciót, a versenyen pedig az idei eddigi legkönnyebb győzelmét aratta, miután legfőbb ellenfele, Sebastian Vettel már a rajtnál pórul járt, és hátulról kellett visszaküzdenie magát az élmezőnybe. Az idei évben főleg a gumikkal bajlódó Mercedes kettős győzelmet aratott Kanadában, ráadásul Hamilton azokon az ultralágy gumikon tudott győzelmet aratni, amelyekkel a korábbi versenyeken látványosan küszködött. A csapatnál úgy érzik, az elmúlt hetekben végzett kőkemény munka vezetett az idei első kettős győzelmükhöz, és a monacói gyengébb szereplés után úgy tűnt, Kanadában számos problémára sikerült gyógyírt találniuk. Hamilton elmondása szerint a két pályán „ég és föld” volt a különbség az autója viselkedésében, és bízik benne, hogy végre sikerült megérteniük az abroncsok működését.

A kanadai eredmény azonban egyáltalán nem garancia arra, hogy a Mercedes a szezon hátralevő részében is gyorsabb lesz a Ferrarinál. Noha Hamilton Montrealban valóban nem küszködött a gumikkal, csapattársának, Valtteri Bottasnak már nehezebb dolga volt, és a 2. helyét valószínűleg csak annak köszönheti, hogy Max Verstappen kiesett, a két Ferrarinak pedig problémás versenyt kellett átvészelnie. Vettel 4. helye nem tükrözi a valós erőviszonyokat, miután a németnek egy rajt utáni koccanás miatt szárnyat kellett cserélnie, és a mezőny végéről kellett visszakapaszkodnia a dobogó közelébe.

Hamilton 12 pontra csökkentette hátrányát a pontversenyben Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

Hamilton mindenesetre bízik benne, hogy a hullámvölgyekkel teli szezonkezdet után mostantól egyenletesen jól tud teljesíteni.

A bakui pályán a Mercedes malmára hajthatja a vizet a 2,1 km hosszú egyenes,

és ezúttal az ultralágy gumiktól sem kell tartaniuk. A w08 hosszú tengelytávja ellenben hátrányt jelenthet. „Nagy kihívás jelent, hogy minden pályán ki tudjuk hozni a legtöbbet az autónkból, de szerintem sokat tanultunk a monacói és a kanadai versenyből is - mondta Hamilton. - Ha továbbra is hasonló szorgalommal dolgozunk, még a győzelmeink után is, akkor biztos vagyok benne, hogy tovább harcolhatunk a bajnoki címért, és talán a formánk sem lesz ennyire ingadozó.”

Feledteti-e Hamilton a tavalyi küszködését?

A 2016-os szabadedzések alapján úgy tűnt, Hamiltonnak sikerült a leghamarabb megtanulnia a bakui pályát, mindhárom szabadedzésen ő végzett az eredménylista élén. Az időmérőn azonban Nico Rosberg vette át az irányítást, Hamilton pedig szokatlanul sok hibát vétett: a Q2-ben egy teljes másodperccel lassabb volt a csapattársánál, miután elfékezte az abroncsait a 7-es kanyarban, és csak az utolsó körével tudta biztosítani a továbbjutását.

A brit a Q3-at is rögtön egy hibával kezdte, majd a 10-es kanyarnál lévő falnak koccanva eltörte az első felfüggesztését, ezért meg kellett elégednie a 10. rajthellyel. A futamon sem tudott annyit javítani, mint remélte, csak az 5. helyen ért célba, miután a verseny nagy részében a rossz motorüzemmódja miatt bosszankodott.

Noha a tavalyi hétvégéje kifejezetten gyengén sikerült, Hamilton nem hiszi, hogy ennek bármilyen következménye lenne az idei teljesítményére. „Nem arról volt szó, hogy lassú voltam. Elkövettem néhány szükségtelen hibát, ami miatt nem volt esélyem a győzelemre, a futamon pedig a beállításokkal küszködtem, de az tavaly volt, tiszta lappal várom az idei versenyt” - szögezte le a háromszoros világbajnok, aki a Mercedesnek elvileg kedvező pályán tovább faraghat a hátrányából a világbajnokságban. Jelenleg a tabella 2. helyén áll, a lemaradása 12 pont Vettel mögött.

Idén is villant-e a Force India?

A Force India tavaly Bakuban érte el a legjobb eredményét: az időmérőn Sergio Pérez a rendkívül előkelő 2. helyet szerezte meg Rosberg mögött, igaz, váltócsere miatt 5 hellyel hátrébb sorolták a rajtrácson. A mexikói futamon is remekül teljesített, Rosberg és Vettel mögött sikerült elcsípnie az utolsó dobogós helyet. A gyors tempójú pálya a hosszú egyenesei miatt idén is kedvezhet a Force Indiának, megint nekik lesz a legnagyobb esélyük arra, hogy megtörjék a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull egyeduralmát a dobogón. „Optimista vagyok, mert Montrealban gyorsak és versenyképesek voltunk. Tudtuk, hogy a pálya fekszik majd az autónknak, de el is kellett végeznünk a feladatunkat - nyilatkozta Pérez, aki közvetlenül a csapattársa előtt, az 5. helyen ért célba Montrealban. - Ez jó jel a következő hétvégére, mert Bakuban is hosszú egyenesek és kemény féktávok vannak, ráadásul mindig is szerettem az utcai pályákat.”

A Force India óriási fölénnyel foglalja el a konstruktőri 4. helyet Forrás: Sahara Force India/Sahara Force India/James Moy Photography

A Force India remek montreali szereplését némileg beárnyékolta a két pilótájuk között kialakult konfliktus. A Kanadai Nagydíj nagy részében úgy tűnt, a csapatnak akár a dobogós helyezésre is lehet esélye, mert gyorsabbnak tűntek az előttük haladó, 3. helyen álló Daniel Ricciardónál. Pérez hosszú körökön át autózott az ausztrál mögött, támadni azonban nem tudta, ezért az 55. körben a csapattársa mögött autózó Esteban Ocon rádión jelezte a csapatának, hogy szeretne helyet cserélni a mexikóival, és a Red Bull nyomába eredni.

A Force India fel is vetette Péreznek a helycsere ötletét, a mexikóinak azonban esze ágában sem volt maga elé engednie a csapattársát. „Ha annyival gyorsabb lett volna, tiszta versenyben is megelőzhetett volna” - nyilatkozta később. A két Force Indiát a futam záró szakaszában Vettel is megelőzte, így a dobogóra nem maradt esélyük, de Ocon az utolsó körben még kemény támadást indított Pérez ellen. A mexikói azonban védte az 5. helyét, csapattársa szerint a kelleténél agresszívabban. „Ezt nem csinálhatja, sportszerűtlen volt. Ez nem igazság!” - mérgelődött a francia a csapatrádión keresztül a levezető körén.

Ha a két pilóta között továbbra is feszültség áll fenn, a helyettes csapatfőnök Bob Fernley szerint nehéz helyzetbe sodorják a csapatot, hiszen számukra most pont az lenne a legfontosabb, hogy harmonikusan együttműködve dolgozzanak az élmezőnybe kerülésért.

A pilóták rivalizálása azonban el is mérgesedhet a jövőben, mivel az első teljes F1-es idényét teljesítő Ocon egyre jobb formába lendül,

és már komolyan veszélyezteti Pérez vezető szerepét a csapatnál. „Még mindig van egy kis előnye - nyilatkozta Fernley a mexikóiról. - A kanadai időmérőn is ő volt a gyorsabb néhány tizeddel. A különbség azonban folyamatosan csökken, ez különösen Silverstone után fog látszani, azokon a pályákon, ahol Esteban már tavaly is versenyzett. Észnél kell lennünk a csapatnál, hogy kezelni tudjuk a helyzetet.”

Megint sikerül elkerülni a káoszt?

Az azerbajdzsáni pálya debütálása előtt sokan tartottak attól, hogy a hétvégét incidensek tömkelege fogja megzavarni, a rendkívül gyors utcai pályát ugyanis a legtöbb ponton falak övezik, és a mentési munkálatok gyorsaságával kapcsolatban is felmerültek kérdések. A pálya legkritikusabb pontjának a régi városfal tövében meghúzódó 8-as kanyart tartották, amely ránézésre annyira szűk, hogy eleinte nehéz volt elképzelni, hogy fognak itt elférni a száguldó Forma-1-es autók.

Tavaly nem volt akkora káosz, mint sokan várták Forrás: 2016 Getty Images/Dan Istitene

A nagydíjat megelőző GP2-es versenyeken is a szokásosnál jóval többször kellett bevetni a Safety Cart, és az F1-es pilóták talán éppen a baljós előjelek miatt döntöttek úgy, hogy óvatosságra törekednek: az 51 körös futam végül különösebb dráma és balesetek nélkül zajlott le, némileg csalódást is okozva az izgalmas káoszfutamra készülő rajongóknak.

Az idei hétvégén annyival mindenképpen könnyebb lesz a pilóták dolga, hogy már ismerik a pályát, megtréfálhatja őket azonban az autók megnövekedett szélessége, valamint a tavalyinál akár másodpercekkel is nagyobb tempó. A bukóterek növelésével valószínűleg nem csak a biztonságot, hanem az előzési kedvet is erősíti majd, a pálya nagy részén azonban továbbra is a fenyegető falak árnyékában kell versenyezni, ezért nincs rá garancia, hogy a tavalyihoz hasonló, sima versenyt láthatunk. Annyi biztosnak tűnik, hogy az időjárás nem okoz majd káoszt Bakuban, az egész hétvégére szikrázó napsütést és 28-30 fok körüli meleget jósolnak.

Kap-e újabb esélyt a McLaren a pontszerzésre?

Hét futam után a McLaren az utolsó helyen áll a konstruktőri világbajnokságban, az F1 történetének második legsikeresebb csapata az egyetlen, amely idén még pontot sem tudott szerezni. A Honda motorral továbbra is küszködő istálló azonban az elmúlt két versenyen joggal reménykedhetett a pontszerzésben: a nekik kedvező, lassú monacói pályán mindkét autójukkal bejutottak a Q3-ba, és Stoffel Vandoorne egészen a 66. körig pontszerző helyen haladt, akkor viszont feladta a versenyt egy kicsúszás miatt. Kanadában úgy tűnt, Fernando Alonso szerezheti meg az istálló első idei pontját, de a 10. helyen haladó spanyol autójában 4 körrel a leintés előtt tönkrement a motor.

A McLarennek nem jön jól a hosszú egyenes Forrás: Anadolu Agency/2016 Anadolu Agency/Resul Rehimov

A McLaren az utóbbi hetek biztatóbb szereplése ellenére nem várja túl optimistán az Azeri Nagydíjat, a bakui pálya egyenesei kemény kihívás elé állítják majd őket, a motorhibák miatt pedig hátrasorolásra is számítanak az időmérő után. „Kanadában nagyon közel kerültünk a pontszerzéshez, ezért Bakuba még elszántabban utazunk. Nem tagadjuk viszont, hogy nagyon nehéz hétvége vár ránk - nyilatkozta Alonso. - A motorproblémák miatt már büntetésekkel is számolnunk kell, ráadásul ezen a hosszú egyenesekkel és szűk kanyarokkal teli, keskeny pályán elég nehéz előzni. Viszont egyáltalán nem lehetetlen, ezért küzdeni fogunk, mint mindig.”

Vandoorne sem számít „pozitív meglepetésre” a McLaren bakui teljesítményét illetően, és a sportigazgató Eric Boullier is nehéz hétvégére készítette fel a csapat szurkolóit. Egy újabb nehéz hétvége pedig tovább rombolhatja a McLaren és a Honda kapcsolatát, amely sokak szerint már menthetetlen, és az istálló sem tagadja, hogy elkezdtek új motorszállítót keresni a 2018-as idényre.

A hétvége programja

2017. június 23., péntek

11.00-12.30 1. szabadedzés

15.00-16.30 2. szabadedzés

2017. június 24., szombat

12.00-13.00 3. szabadedzés

15.00-16.00 Időmérő

2017. június 25., vasárnap