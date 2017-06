Szponzora miatt is választotta Bottast a Mercedes

A csapat főnöke, Toto Wolff elismeri, hogy a finn nincs egyszerű helyzetben, mert egy ideig mindenképpen bizonytalan marad a jövője. Az ülését egy kicsit a támogatóinak is köszönheti.

Valtteri Bottast az utolsó pillanatban szerződtette a Mercedes a tavalyi szezon után váratlanul visszavonuló Nico Rosberg helyére. A finn versenyző az első hét futamból négyet a dobogón fejezett be, és egyet – az Orosz Nagydíjat – meg is nyert, bár az összetettben csak a 3. helyen áll, 36 ponttal csapattársa, Lewis Hamilton mögött.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff úgy véli, az igazolás a Szocsiban aratott győzelem révén máris sikernek tekinthető,



és az előző éveket a Williamsnél töltő Bottas megítélése javult az eredményeinek köszönhetően. Ugyanakkor elárulta, hogy a választásuk részben azért esett rá, mert egy kis anyagi támogatást is tudott vinni magával, ami manapság még az élcsapatoknál is szempont. Ettől még nem lesz valaki „fizetős" versenyző: a legtöbb nagyágyú, köztük Fernando Alonso is rendelkezik személyes szponzorokkal.

Bottas megítélése az idén javult Wolff szerint Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Steve Etherington

„A csapatok némelyikének, sőt többségének az üzleti modellje ma arra épül, hogy bevételt kell termelni – mondta Wolff az FIA genfi sportkonferenciáján. – Ha megnézzük, még a Mercedes és a Red Bull is szívesebben szerződtet olyan versenyzőket, akik mögött állnak szponzorok.

Valtteri egyik értéke is az volt az idén, hogy hozott magával egyet, és nyilván mi is jobban örülünk, ha jön egy kis pénz."



Konkrétan egyébként a Wihuri cégcsoportról van szó, amely követte Bottast a Williamstől a Mercedeshez. A vállalat logói a csapat mindkét pilótájának sisakján és az overallokon is szerepelnek.

Nincs egyszerű helyzetben

Bár Wolff sikertörténetként könyveli el Bottas első hónapjait a Mercedesnél, elismeri, hogy csak egy évre szóló szerződést kötöttek vele, és egyelőre nem is foglalkoznak a hosszabbítással. Ez nem meglepő, hiszen az idén több élversenyző, köztük Alonso és Sebastian Vettel szerződése lejár, és a Mercedes szeretné nyitva hagyni a lehetőségeit.

Ez számára nyilván elég kényelmetlen helyzet, nagy nyomás nehezedik rá miatta

– mondta Wolff. – Amikor úgy határoztunk, ajánlatot teszünk neki, ő is tisztában volt vele, hogy nem fogjuk elsietni a döntést a jövőjéről, mert a pilótapiac 2018-ban és 2019-ben nyitottabb lesz. Ezért nem akarjuk elkapkodni a dolgot, de tovább dolgozunk vele, aztán meglátjuk, mi sül ki ebből."

Bár Hamiltonnak több pontja van, és három győzelmet is aratott, az időmérőkön csak 4:3-ra vezet Bottas ellen, akinek az átlagos rajtpozíciója még jobb is az övénél. Wolff szerint a Mercedesnél „összességében" meg vannak elégedve a finn versenyző teljesítményével.

„Elég későn tudta meg, hogy nálunk fog versenyezni, ráadásul a Forma-1 egyik legjobbja oldalán, aki már az ötödik szezonját tölti a csapatnál – mutatott rá. – Valtteri ennek ellenére már szerzett egy pole-t, Szocsiban pedig fölényesen nyert, egyébként viszont neki voltak nehezebb futamai. A pályán nyújtott teljesítménye és az, ahogy beilleszkedett a csapathoz, összességében nagyon pozitív."

