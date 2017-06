Mercedes: A McLaren és a Honda előbb váljanak el!

Toto Wolff szerint számukra is az a legfontosabb, hogy a japán motorszállító egyenesbe jöjjön, és jó kapcsolata legyen a partnereivel.

Már hónapokkal ezelőtt hallani lehetett azt a pletykát, hogy a McLaren akár a szezon közben is átváltana a Mercedes motorjaira, hátat fordítva a visszatérésének harmadik évében is reménytelenül vergődő Hondának. A csapat egyre kínosabb helyzetben van, mert bár becslések szerint kb. 78 millió fontot veszítene, ha szakítana a költségvetéséhez is hozzájáruló japán céggel, ezt részben ellensúlyozná, hogy ha jobb eredményeket érne el, nagyobb részhez jutna a Forma-1 bevételeiből, és könnyebben találhatna szponzorokat is.

Azonban a Mercedes számára sem egyértelmű, hogy érdemes lepaktálniuk korábbi partnerükkel.

A kapacitásuk a Manor megszűnésének köszönhetően adott, de vajon szükségük van egy olyan komoly ellenfélre házon belül, mint amilyen a McLaren? Ez az egyik legfőbb kérdés. Toto Wolff, a Mercedes F1-es projektjének azt mondta, jelenleg nem sorolják a legsürgetőbb problémáik közé, hogy megállapodjanak a McLarennel.

A Mercedes egyelőre azt szeretné, ha a McLaren dűlőre jutna a Hondával Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Először szeretnénk, ha ők és a Honda dűlőre jutnának a kapcsolatukkal – jelentette ki.

Ha valaki képbe kerül, mint új vőlegény, nyilván azt akarja, hogy a felek váljanak el, mielőtt ágyba bújik a leendő feleségével."



Wolff ezt a kitérő választ adta arra a kérdésre, hogy a Mercedes tárgyal-e a McLarennel. Szerinte a Forma-1 szerencsés helyzetben van azáltal, hogy négy autógyártó is részt vesz benne motorszállítóként, és mindenekelőtt ezt a helyzetet kell fenntartani, azaz a Hondát segíteni kell, hogy működőképes munkakapcsolata legyen a csapataival. A Saubernek jövőre mindenképpen ők fogják szállítani a motort.

„Az a legfontosabb, hogy a Honda nyújtson jó teljesítményt, maradjon a sportban, és kössön jó üzleteket a gyári illetve ügyfélcsapataival – szögezte le Wolff. – Egyelőre nem szeretnénk közbeavatkozni, ez az álláspontunk."

