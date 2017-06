Nem csak a gumiktól gyorsult a Mercedes Kanadában

Többször megkérdőjeleződött már az idén a Mercedes elsősége az F1-ben, de Valtteri Bottas szerint még mindig az Ezüstnyíl a legjobb autó a mezőnyben. Tovább csatáznak a Ferrarival.

Az idén eddig nem látni az előző három évre jellemző Mercedes-fölényt az F1-ben, hiszen Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is három-három győzelmet szerzett eddig, az egyéni pontversenyt a Ferrari, a konstruktőrit viszont az Ezüstnyilak vezetik. Monacóban a Ferrari nyújtott meggyőző teljesítményt, Kanadában viszont fordult a kocka. Valtteri Bottas is úgy véli, hogy csekély a különbség köztük.

„Minimális, ha van egyáltalán – idézte a Motorsport.com. – Szerintem a Ferrari nem jobb nálunk, talán egy szinten vagyunk. Lehet, hogy az időmérőkön mi vagyunk egy kicsit erősebbek, de nem sokkal” – tette hozzá a Petronas rendezvényén, ahol kiderült, hogy a Mercedes új üzemanyagot használt Kanadában, ami kissé erősebbé tette az autót.

Bottas az idén egy pole pozíciót szerzett és egy versenyt nyert Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Susana Hinojo

A Mercedes elsősorban a gumik működésének megértésére összpontosít, és Lewis Hamilton Kanadában elmondta, a tengerentúli futamra nem készültek fejlesztésekkel, Bottas viszont elárulta, ő érezhetőnek tartotta a teljesítmény növekedését is.

Új üzemanyagot használtunk, és ez kicsit nagyobb teljesítményt adott, ezt a versenyző mindig megérzi”

– mondta. – Ezek apróságok, de az F1 minden apró részletről szól, minden segít egy kicsit, különösen olyan szoros csatában, mint amit a Ferrarival vívunk. Néhány időmérőn pár ezreddel vagy századdal Sebastian mögé kerültem, úgyhogy a csatában minden jól fog jönni” – tette hozzá Bottas, aki úgy vélte, a szoros küzdelem még néhány versenyig biztosan megmarad a Ferrarival.

Vettel egyelőre Hamiltont is megszorítja Forrás: AFP/Lluis Gene

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a csapat számára gyengén sikerült Monacói Nagydíj után még azt mondta, hogy ők az esélytelenebbek az idén, a kettős győzelemmel végződött Kanadai Nagydíj után azonban már úgy gondolja, hogy mégis az övék a legjobb autó a mezőnyben. Azt viszont elismerte, hogy lesznek hétvégék, amikor nem ők bizonyulnak majd a legjobbnak.

Viccelődtünk már arról, hogy az autó kissé olyan, mint egy díva,

de ettől még jó autó, habár néha nehézségeket okoz. Ezt el kell fogadnunk, és értékelnünk kell a számos pozitív jellegzetességét. Hiszem, hogy a mi autónk a leggyorsabb a mezőnyben, és nem is akarnék mást – mondta. – Lesznek jobb és kevésbé jó hétvégéink is, de mindegyikből a legtöbbet kell kihozzuk, és a nehéz pillanatokban is maximalizálnunk kell a pontokat.”

