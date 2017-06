A Porsche is tárgyal az új F1-es motorokról

Az Osztrák Nagydíjra a német sportautógyár képviselői is elutaznak, ahol a jövő F1-es motorjáról is megbeszéléseket folytatnak majd. Válaszút előtt állnak, menjenek vagy maradjanak Le Mans-ban?

Vasárnap a 19. alkalommal nyerte meg a Porsche a híres Le Mans-i 24 órás versenyt, ezzel megerősítették a helyüket a győzelmi örökranglista élén, azonban nem tudni, hogy meddig, és milyen körülmények között folytatják a szerepvállalásukat a sportautózás csúcsán. Felmerült, hogy átnyergelnek a Formula E-be, és kiderült, az F1-es szabályok alakulását is figyelemmel kísérik.

A német Auto Bild értesülése szerint a Porsche képviselői elutaznak a két és fél hét múlva zajló Osztrák Nagydíjra, ahol részt vesznek a 2020 utáni F1-es motorokról szóló tanácskozáson. Korábban megállapodás született, hogy a 2020-as szezon végéig maradnak a jelenlegi V6-os, hibrid turbómotorok, utána viszont olcsóbb, egyszerűbb és szórakoztatóbb erőforrások jönnek.

A McLaren korábbi, TAG névre keresztelt motorját a Porsche építette 1983 és 1987 között Forrás: AFP/Stf

Az Audi kivonulása után a Porsche az idén a Toyotával küzdött a győzelemért, és furcsa körülmények között, de zsinórban harmadszor meg is szerezték azt. A jövőjük azonban nem biztosított, mert egyelőre nem tudni, hogy a Peugeot vagy más, komoly gyártó hajlandó-e beszállni a sportba.

A 2020-as szabályokat már ismerjük

– mondta a Porsche sportprogramját vezető Fritz Enzinger a Le Mans-i 24 órás versenyről. – A következő hetekben a Peugeot-nak el kell döntenie, hogy beszállnak-e vagy sem, de ha meg is teszik, nekünk akkor is át kell gondolnunk, hogy Le Mans-ban részt akarunk-e venni további két-három évig. Ezt most nem tudom megítélni.”

A szaklap arról ír, hogy a McLaren érdeklődik a német gyártóval való együttműködés iránt, de a világsajtó a McLarent az elmúlt napokban a Hondától a Mercedesen és a Renault-n át az Alfa Romeóig (Ferrari) gyakorlatilag mindenkivel összefüggésbe hozta, ráadásul a legnagyobb gondjuk nem az, hogy mi lesz 2021-ben, hanem milyen motort használnak addig.

A Porsche esetleges részvétele a tárgyaláson egyelőre annyit jelez csupán, hogy a németek nem zárkóznak el teljesen a Forma-1-től, de a Volkswagen-csoport eddig is rendszeresen küldött képviselőket hasonló találkozókra, legutóbb Stefano Domenicali, a Lamborghini ügyvezetője vett részt egy hasonló, egyelőre tét nélküli megbeszélésen.

