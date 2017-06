Szelfizne Vettellel? Legyen hozzá indoka!

Magánügyeiről és világnézetéről is beszélt a négyszeres világbajnok. Elárulta, mit tart még az álomautójánál is fontosabbnak, és azt, hogy mi a véleménye a közös fényképekről.

Mai fogalmaink szerint Sebastian Vettel régi vágású figura az F1-es mezőnyben, hiszen magánéletét semmilyen formában nem teszi közszemlére, nincsenek nyilvános profiljai a közösségi oldalakon, és ritkán beszél olyan témákról, amelyek nem kötődnek az autóversenyzéshez. Nemrég az RTL viszont általánosabb témákról is megszólaltatta, az interjút pedig a sebvettelnews.com szemlézte.

Vettel elárulta, a hétköznapokon is fontos számára, hogy érezze, megvalósított valamit, ezt akár olyan praktikus feladatok terén is megéli, mint a fűnyírás vagy egy hegy meghódítása futás vagy biciklizés közben. Szerinte ez azért fontos, mert értékeli, hogy képes ezekre és az egészsége is lehetővé teszi ezeket a számára, nem pedig azért, hogy másoknak is elújságolhassa. Hasonló okból nem érti azt sem, miért pózolnak sokan a közösségi oldalakon.

Vettel nem érti, mire jók a közös szelfik Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Nekem sokkal fontosabb, hogy ha kezet fogok valakivel, akkor utána élményként mesélhessem azt el, mint az, hogy készítsek vele egy fotót. Ezt én is tapasztalom, amikor az emberek közös képet kérnek velem, és azt mondom, oké, aztán fogják magukat, és távoznak. Általában csak a képre hajtanak.

Gyakran megkérdezem tőlük, hogy mit kezdenek a képpel, és azt mondják, hogy nem is tudják, én meg azt felelem, hogy még jó, hogy készítettek egyet.”

„Egyszer volt valaki, aki azt állította, hogy csak bizonyítéknak kell a kép a barátnőjének. Mondtam neki, hogy megbízható társ lehet, ha a barátnője fénykép nélkül nem hisz neki. Azt felelte, ’ja, hát nem tudom.’ Ez mondjuk nem szép tőlem, mert eléggé kellemetlen helyzetbe lehet hozni az embereket” – nevetett Vettel.

Egy Ferrari F40, Vettel egy olyan példányt vett meg, ami korábban Luciano Pavarottié volt Forrás: Bonhams

A négyszeres világbajnok manapság már tehetős sportoló, de elmondása szerint még mindig fontosnak tartja, hogy két lábbal a földön járjon. Szerinte mindenkinek önállóan kell eldöntenie, hogy mi teszi boldoggá, de azért elismerte, hogy már megengedhet magának olyan dolgokat, mint például gyerekkori kedvenc autója, egy Ferrari F40 megvásárlását.

Ezek olyan mérföldkövek, amelyek az első pillanatban boldoggá teszik az embert,

de tisztában vagyok azzal, hogy jó sorsom van, és szerencsés vagyok. Ennél is fontosabb azonban, hogy végül is nem ezek a lehetőségek okoznak igazi boldogságot, hanem az élet apró dolgai. Nekem fontos, hogy körülnézzek, és földhöz ragadt maradjak.”

Nem mindenki tud ilyen lenni

Vettel hozzáállása éles kontrasztban van a világbajnoki címért folyó harcban szintén érdekelt Lewis Hamiltonéban. Míg a brit pilóta életfilozófiája inkább a carpe diemmel összegezhető, Vettel visszahúzódóbb, és kettejük munkamódszerei is különböznek. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a Daily Mailnek elárulta, ő maga is rácsodálkozott Vettel munkabírására.

Pár éve Sanghajból repültünk haza Mika Häkkinennel a verseny után, amit Vettel nyert meg. Seb egyre csak jegyzetelt a füzetébe.

Mondtam Mikának, hogy a srác most nyert, és mégis milyen keményen dolgozik. Erre Mika, a kétszeres világbajnok azt mondta, hogy ha ő úgy csinálta volna, mint Vettel, elvesztette volna a természetes érzékét az autóban. Ő csak érezni akarta az autót, nem szétszedni azt millió darabra. Lewis is így van ezzel. Mindenkinek meg kell találnia a saját munkamódszerét.”

