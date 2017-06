Mercedes: Rosberg alattomos volt Hamilton ellen

Toto Wolff burkoltan, de azt állította, hogy Nico Rosberg vitatható eszközöket is bevetett Lewis Hamilton ellen a világbajnoki címekért folyó csatákban.

Új korszak kezdődött a Mercedes F1-es csapatánál, mióta Nico Rosberg helyét Valtteri Bottas vette át Lewis Hamilton oldalán. A menedzsment és Hamilton is többször kiemelte, hogy megszűnt a korábbi széthúzás, és a belső rivalizálás ellenére Hamilton és Bottas (egyelőre) jól tud együtt dolgozni.

A Daily Mail arra volt kíváncsi, hogy Hamilton vagy Rosberg volt-e a nagyobb bajkeverő a csapatnál, és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója világos választ adott: „Az, aki már nincs itt – mondta. – Az alattomos. Nico minden rendelkezésére álló fegyvert bevetett.”

Régóta gyülemlett a feszültség Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

„Mindenféle pszicho-játszmát be lehet vetni, hogy az ember kizökkentse az ellenfelét. Nico és Lewis között olyan szempontok is felmerülhettek, amikről mi nem is tudtunk – utalt kettejük gyerekkorig visszamenő kapcsolatára, és elmérgesedett viszonyukra. – Nagyon különböző környezetből jöttek, és egymás ellen versenyeztek, miközben felnőttek.”

Amikor a csapattársaknak a világbajnoki címre esélyes autója van, az soha sem fog simán menni.”

„Ehhez adjuk hozzá, hogy a múltból is csomaggal érkeznek, és az egymás elleni játszmákat. Minden évben volt valami balhéjuk, ami nagyban befolyásolta a kapcsolatukat. Amikor sportolóként ilyen magas szinten teljesítenek, mindenképpen érzékenyek, és az ügyek mindkettejüket érintették.”

Régóta ismerik egymást, de ez nem volt mindig előnyös Forrás: DPPI media/Dppi

Az együttműködés első mélypontját a 2014-es Monacói Nagydíj időmérője volt, amikor Rosberg az utolsó mért körén gyanúsan kicsúszott, így már Hamilton sem tudott javítani, és a német pilóta szerezte meg a pole pozíciót, majd később a győzelmet is. Sokan csalással vádolták Rosberget, de büntetést nem kapott, ám Hamiltont nem győzték meg az ártatlanságáról.

Van erre egy válaszom, de azon gondolkodom, hogyan fogja ezt megírni

– mondta sejtelmesen Wolff a tudósítónak. – Ez feszültséget okozott a kapcsolatban. Elég komoly ügy volt” – ismerte el. Hamilton 2014-ben és 2015-ben is világbajnok lett, tavaly lemaradt a címről, miután több műszaki hiba is hátráltatta, és nem értette, miért volt szükség a szerelőcsapatok összetételének felkavarására. Rosberg a bajnokság megnyerése után szinte azonnal visszavonult.

Rosberget ez hidegen hagyja

A német DPA hírügynökség utolérte Rosberget is volt főnöke megnyilvánulásával kapcsolatban, de a tavalyi világbajnokról leperegtek az elhangzottak. „Tudom, hogy Toto mit gondol rólam, úgyhogy nem érdekel, hogy egy angol újság mit ír” – szögezte le, és megemlítette, hogy most már jótékonysági projektjei foglalkoztatják, legutóbb 600 ezer eurót gyűjtött vak gyermekek részére.

Hamilton a szezon elején többször is elmondta, hogy a Sebastian Vettellel vívott csatája az eddigi legmagasabb színvonalú, ezért a győzelem is a legnagyobb örömet adja neki, de Rosberg ettől sem zavartatja magát. „Időről időre elolvasom, hogy mi megy az interneten, és viccesnek találom a megjegyzéseket. Ezek engem már nem érintenek meg. Én megnyertem a magam csatáját.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!