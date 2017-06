Alonso újabb büntetésekre számít a hétvégén

Rajtbüntetésre és küszködésre számít a hétvégén Fernando Alonso, és csapattársa, Stoffel Vandoorne sem optimista a McLaren Honda bakui esélyeivel kapcsolatban.

A hétvégén folytatódhat a McLaren Honda idei kálváriája, mivel a szezon egyik leggyorsabb helyszínére, Bakuba látogat a mezőny. A szűk és kanyargós óvárosi rész mellett szinte végeláthatatlan egyenesek is jellemzik a pályát, ezek megterhelik az erőforrást, ami ráadásul az idén eddig megbízhatatlannak is bizonyult.

A McLaren már az előző, Kanadai Nagydíjtól is tartott, akkor Fernando Alonso autója már az első szabadedzés elején elromlott, majd Alonso hiába haladt pontszerző helyen, néhány körrel a leintés előtt ismét kiesett. A kétszeres világbajnok Bakuban sem vár csodát, hiszen az új Honda motorváltozat bevetéséről egyelőre nincs hír.

„Miután nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy Kanadában megszerezzük az első pontunkat, de megint kiestünk, Bakuba még eltökéltebben megyünk” – jelentette ki. – Az viszont nem titok, hogy trükkös hétvégére számítunk. Az erőforrás problémái miatt valószínű, hogy újabb büntetéseket fogunk kapni, és a pálya szűk, gyors egyenesekkel teli jellege is alapvetően megnehezíti az előzéseket.”

Ez azonban semmiképpen sem lehetetlen, úgyhogy keményen fogunk küzdeni, ahogy mindig is tesszük.”

A kétszeres világbajnok ifjú csapattársa, Stoffel Vandoorne sem vár kiemelkedő eredményt, pedig erre szüksége lenne, hiszen csak Monacóban mutatott eddig ígéretes teljesítményt, de az ottani hétvége során kétszer is összetörte az autóját, így egyelőre ő is pont nélkül áll a világbajnokságban, ráadásul egyre nagyobb nyomás nehezedik a vállaira.

„Nagy az üzemanyag-fogyasztás, és az ERS-t is nagy terhelés éri, úgyhogy a csomagunkat a hétvége elvárásaihoz kell igazítanunk – mondta. – Kanada az egész csapatnak elkeserítő volt, és a teljesítmény terén Bakuban sem számítunk különösebb meglepetésekre. Tanulni viszont mindig lehet, és keményen dolgozunk, hogy megoldjuk a gondjainkat.”

Nincs jó helyzetben

Noha a McLaren elsősorban Alonso sorsa miatt kerül a reflektorfénybe, Vandoorne helyzete is érdekes, mert a belga pilótát a generációja egyik legjobbjának tartják, Alonso és a beugró Jenson Button azonban eddig lényegesen jobban szerepelt nála. Vandoorne miatt még a McLaren korábbi üdvöskéjét, Kevin Magnussent is elengedték a csapattól.

Nem tudom, miért küszködik. Nyilvánvalóan nincs a legjobb helyzetben, mert egyébként nem lenne fél másodperccel Fernando mögött.”

– nyilatkozta Magnussen, aki már a Haas versenyzője. – Csodálkozom, meggyőződésem, hogy (Vandoorne) nagyon jó is lehet. Együttérzek vele egy kissé, de nagyon jó lehetőséget is kapott, mert a Forma-1 egyik legjobbja oldalán versenyezhet. Megmutathatja, ki is ő valójában. Remek versenyző, meg tudja csinálni, de most különböző okokból szenved, és ez ilyenkor nagyon nehéz helyzet lehet.”

