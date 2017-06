A Renault állást foglalt Kubicával kapcsolatban

A közönség lelkesen fogadta, hogy Robert Kubica nemrég sikeres F1-es tesztet teljesített, a Renault azonban egyelőre mindenkit figyelmeztetett, hogy ez még nem jelenti a visszatérést.

Lehűtötte a kedélyeket Robert Kubica esetleges szerződtetésével kapcsolatban Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője a Motorsport.com-nak. A francia szakember elmondta, megérti, hogy rögtön találgatások indultak a lengyel pilóta F1-es jövőjéről a jól sikerült tesztnap után, de szerinte óvatosnak kell lenni, és Kubica személyes helyzetét is figyelembe kell venni.

„Őt mindenki szereti, lenyűgöző a megítélése, és a saját perspektívájából nézve nagyon nehéz időszakot élt meg. Ezúttal mindenkit arra kérnék, hogy legyenek türelemmel. Valóban végrehajtottunk egy tesztet, de senkiben sem akarunk várakozásokat ébreszteni, beleértve Robertet is” – szögezte le.

Kubica jobb karja sérült meg 2011 elején egy életveszélyes ralibalesetben Forrás: Renault Sport Racing

Abiteboul leszögezte, hogy Nico Hülkenberggel hosszútávú szerződésük van, és a sokat bírált Jolyon Palmerrel is megállapodtak a 2017-es szezonra, külön kiemelte, hogy ez a teljes idényre vonatkozik.

Egy ponton azonban át kell tekintenünk a lehetőségeinket. Ha Robert addigra azzá válik, meggondolhatjuk. Most nincs a listánkon, ahhoz még nagyon sok mindent el kell végeznie.”

A csapatfőnök elárulta, hogy a technikai menedzsment tagjai, Bob Bell, Nick Chester és Alan Permane akkor is tartották Kubicával a kapcsolatot, amikor a balesete után a lengyel teljesen eltűnt a radarról, és gyakran szóba került, hogy vajon mire lenne képes, ha ismét autóba ülhetne. Ezért örömmel megszervezték a tesztet, amikor kiderült, hogy Kubica tud F1-es autót vezetni.

A Renault-nál versenyzett utoljára az F1-ben Forrás: AFP

„Egyszeri alkalom volt, Robert gyógyulásának része, amikor felméri a határait, beleértve a fizikai korlátokat és esetleg a szellemieket is – mondta. – Vezetett már F2-es, GP3-as, LMP2-es és Formula E-s autót is, úgyhogy sok mindent kipróbált, és ebben a programban is részt vett. Én viszont a Renault és Robert felé sem akarok elköteleződni a következő lépéssel kapcsolatban.”

Kubica már állást foglalt

Kubica a lengyel Eleven Sportsnak leszögezte, „semmi értelme a túlzott izgalomnak” a teszt után, és „majd az idő eldönti”, hogy mit hoz számára a jövő, de kijelentette, „a legmagasabb célok elérésére” készíti fel magát, de elismerte, hogy még ő sem fogalmazta meg mik azok. Abban viszont biztos, hogy fizikailag képes arra, hogy az F1-ben versenyezzen.

Még annál is fittebb vagyok, mint a legjobb éveimben voltam, amikor az F1-ben versenyeztem.”

„A testsúlyom például először alacsonyabb, mint 2008-ban volt. Kiderült, hogy (az F1-es autó vezetése) nem olyan ijesztő és távoli, mint amilyennek tűnt. Az F1-es autó volt az egyik legkönnyebben vezethető gép, mióta a balesetem miatt korlátozásaim vannak. Most már jobban alhatok, mert tudom, hogy képes vagyok egy Forma-1-es autót gyorsan és következetesen vezetni.”

