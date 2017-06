Bottas: Hamilton tapasztaltabb, de verhető

Az Orosz Nagydíj győztese nem tartja legyőzhetetlennek rutinos csapattársát, Lewis Hamiltont, és már azt is tudja, mi kell ahhoz, hogy jövőre is a Mercedes versenyzője maradhasson.

Lewis Hamilton a Mercedes húzóneve, és a világbajnoki cím egyik esélyese, hiszen csak 12 pont a hátránya a ferraris Sebastian Vettel mögött, csapattársát, Valtteri Bottast azonban már 36 ponttal maga mögött tudhatja. Bottas ennek ellenére nem tört meg, és úgy véli, nincs akadálya annak, hogy felvegye a versenyt a háromszoros világbajnok Hamiltonnal.

„Nagyon közel vagyunk egymáshoz, nem látok különbséget – idézte a Motorsport.com Bottast. – Hiszek magamban. Ő persze tapasztaltabb, sokkal régebb óta a csapattal van, de nem látom okát annak, hogy ne tudnék mindig felnőni az ő szintjére. Ezt lehetségesnek tartom. Tudom, hogy képes vagyok versenyeket nyerni, ezt be is bizonyítottam már, és a pole pozíció is mindig megszerezhető.”

Jól tudnak együtt dolgozni Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

Bottas elismerte, hogy Hamilton „nem mindig olyan csapattárs, akivel könnyű csatázni”, de úgy vélte, remek motiváció a számára, hogy a brit pilótával küzdhet, és jó mércét is jelent. Bottasnak oda kell figyelnie, mert egyelőre csak a szezon végéig van szerződése a Mercedesszel, de úgy véli, már rátalált a hosszabbítás kulcsára.

Ez a következetes teljesítmény.”

„Hozni kell azt a szintet, amire az autó képes, és segíteni a fejlesztést. A lényeg az, hogy csapatként dolgozzunk, és versenyeket nyerjünk, a csapatnak erre van szüksége. Ez egy győztes csapat, nagyon magas szintet képviselnek, és ezért sokat várnak a pilótától is. Majdnem mindenki szeretne a Mercedesnél versenyezni, úgyhogy mindenképpen jól kell szerepelnem, hogy maradhassak. A célom, hogy hosszú távú kapcsolatot építsek a csapattal, remélem, hogy ez lehetséges.”

Oroszországban nem talált legyőzőre Forrás: AFP/Alexander Nemenov

A finn pilóta szerint megnyugtató, hogy már a szezon elején meg tudta szerezni pályafutása első F1-es győzelmét, de viccelve megjegyezte, hogy ő már az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon is szeretett volna győzni.

„Kellemes élmény volt Bahreinben megszerezni az első pole-omat, és először nyerni Oroszországban. Jól jött, hogy már a szezon elején megtörténtek ezek, mert így már nem kell erre gondolnom. Tudom, hogy képes vagyok rá, és a csapat is tudja, hogy meg tudom csinálni.”

Nagyon más a stílusa, mint Hamiltoné

Bottas az olasz Sky tévécsatornának megerősítette, hogy „természetesen” maradna a Mercedesnél, de még túl korainak tartja, hogy a tárgyalások megkezdődjenek, és egyelőre egyenként készül a versenyekre, hogy minél jobban szerepelhessen. Úgy érzi, ha jó eredményeket ér el, „akkor a jövő simán alakul majd”, és közben Hamiltont is egyre jobban megismeri.

Egyre jobban megismerjük egymást a szezon során, mivel az idei év előtt nem ismertem jól Lewist

– árulta el. – Mindenképpen eléggé különbözők vagyunk. Én szeretek nyugodt környezetben lenni, otthon a családommal. Nagyon fontosnak tartom a magánéletemet, miközben Lewis inkább társasági ember, és jól érzi magát mások között. A munkakapcsolatunk viszont nagyon profi, tiszteljük egymást, de közben le is akarjuk győzni a másikat. Ezt elfogadjuk, így jól tudunk együtt dolgozni.”

