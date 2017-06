Nem lát ki az F1-es autóból? Kérjen telefonos segítséget!

Best view of the madness in Montreal at the start? From Stoffel Vandoorne's McLaren... . #F1 #Formula1 #CanadianGP #Canada #Montreal #McLaren #Vandoorne @svandoorne @mclaren @grandprixf1ducanada

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 14, 2017 at 4:38am PDT