A Mercedes már tudja, ki lesz a jövő F1-es sztárja

Toto Wolff a Mercedes pilótanevelő programjának tagját méltatta. A Red Bull szerint a Force Indiának jó lehetőségei nyílnak a következő futamokon.

Esteban Ocontól volt hangos a Kanadai Nagydíj, mivel az élete első teljes F1-es szezonját futó pilóta egy ideig a 2. helyen haladt, és feltartotta Valtteri Bottast is, majd felzárkózott a rutinos Sergio Pérez mögé, de őt végül nem tudta megelőzni. A tempója alapján viszont sokan úgy vélik, csapatutasítással akár a dobogót is elérhette volna.

„A Force India sokkal több pontot is szerezhetett volna – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a Kanadai Nagydíjjal kapcsolatban, és külön kiemelte Ocon teljesítményét is. – Nagyszerű versenyt futott. Ez tényleg szenzációs az első szezonjában. Jó irányba fejlődik, a jövő egyik szupersztárja lesz.”

Ocon egy ideig feltartotta Bottast is Kanadában Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Bár Ocon kissé kiborult a csapattársára, megőrizte a hidegvérét, és azt mondta, az ő ideje is eljön majd, de leszögezte, hogy még az idén szeretne dobogóra állni. Wolffhoz hasonlóan a Force India operatív igazgatója, Otmar Szafnauer is méltatta az ifjú franciát, különösen a kiegyensúlyozottsága és az alkalmazkodóképessége miatt.

„Ezek miatt is választottuk őt – nyilatkozta. – Nehéz a jövőt megjósolni, de elégedettek vagyunk, mert egyelőre hozza azt, amit vártunk tőle. Van két pilótánk, akik jól együttműködnek, és most már közel járnak egymáshoz, és egyre jobb teljesítményre sarkallják egymást. Ez működött Nico (Hülkenberg) és Sergio között is, kicsit bizonytalanok voltunk Esteban kapcsán, de gyorsan felvette a tempót.”

A Force Indiák megszorongatták a Red Bullokat is Kanadában Forrás: AFP/2017 Getty Images/Mark Thompson

A Force India a kanadai szereplésével megszilárdította a helyét a konstruktőri pontverseny 4. helyén, ennél azonban nehéz lesz előrébb kerülni, mert a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull úgy is sziklaszilárdan őrzi a helyét, hogy Pérez és Ocon Kanadában meg tudta szorongatni Daniel Ricciardót, Kimi Räikkönent pedig meg is előzték. Christian Horner szerint azonban ez csak a pálya miatt volt így.

A következő két versenyen biztos vagyok abban, hogy a Williams és a Force India is versenyképes lesz

– mondta a Red Bull csapatfőnöke a bakui és spielbergi futamokról. – (Kanadában) a Force India régiójában mozgott, vasárnap tényleg nagyon jók voltak. Láthatták, (Lance) Stroll is versenyképes volt. Az erőforrások teljesítménye ilyen pályákon néha annyira jelentős, hogy kissé eltéríthetik az eredményeket” – vélte, és hozzátette, a Red Bullnál hasonló okokból nehézségekre számítanak.

