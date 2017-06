Ennyibe kerülne nekik, hogy megszabaduljanak a siralmas teljesítményt nyújtó Hondától, de úgy tűnik, betelt náluk a pohár. A japánok megbízhatósági gondjait a próbapad hibás kalibrációja okozhatja.

A Daily Mail értesülései szerint elfogyott a McLaren türelme, és most már hajlandók lennének azon az áron is megszabadulni a Hondától, hogy ez 78 millió fontos lyukat ütne a költségvetésükön. A patinás csapat ugyanis ingyen kapja a motorokat a beszállítójától, amely Fernando Alonso gázsijának tekintélyes hányadát, valamint a fejlesztési kiadások egy részét is állja.

Úgy tűnik, a McLaren elszánta magát a szakításra a Hondával Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

A brit lap a korábbi pletykáknak megfelelően újra a Mercedesszel boronálja össze a wokingiakat, amit azzal támaszt alá, hogy

a Kanadai Nagydíjon a McLaren egyik fő részvényese, Mansour Ojjeh hosszasan beszélgetett a mercedeses Niki Laudával és Toto Wolffal a paddockban.



A közvélekedés szerinti legjobb F1-es motorok gyártója nem szívesen hozná helyzetbe egyik vetélytársát, de a Daily Mail szerint az akadályok "nem áthatolhatatlanok" a megállapodáshoz.

A hétvégén újra (vagy továbbra is?) forró téma volt a McLaren és a Honda jövője, mivel a japánok még mindig nem tudták bevetni a továbbfejlesztett erőforrásukat, majd a versenyen Alonso hiába jutott el a pontszerzés küszöbéig, motorhiba miatt közvetlenül a cél előtt kiesett.

Ez lassan tényleg sok lehet a McLarennek, amelynek eddig az volt az álláspontja, hogy csak az vezethet sikerhez, ha egy motorgyártó első számú partnereként működnek, ami a Mercedes ügyfeleként nem valósulna meg.

Amennyiben tényleg váltanak, a bejelentést az augusztusi nyári pihenő alatt tehetik meg.

Intő jel lehet, hogy Zak Brown amellett, hogy változtatásokat sürgetett jelenlegi partnerüknél, arról beszélt: a csapatnak van B és C terve is a folytatásra.

A motorszimulációval van gond?

A Honda sportprogramját irányító Haszegava Juszuke folyamatos magyarázkodásra kényszerül a kínos teljesítmény miatt, de a hétvégén azt mondta, jónak érzi a kapcsolatot az istállóval, és nem kaptak ultimátumot.

A hetek óta halogatott motorfrissítés okaként azt nevezte meg, hogy a próbapadon valamiért nem megfelelők a körülmények az egységek teszteléséhez, ezért megbízhatósági problémákba ütköznek.

Nem tudunk jó feltételeket teremteni a próbapadon

- ismerte el az Autosportnak. - Ugyanolyan körülményekre lenne szükség ott, mint a pályán. Ez valamiért nem jön össze, és rá kell jönnünk, ez miért befolyásolja a megbízhatóságot."

"Tavaly a próbapadon tapasztalt megbízhatóságról megfelelő visszaigazolást kaptunk a pályán."

Ez volt az oka annak is, hogy Stoffel Vandoorne-nak egy régebbi MGU-H-t szereltek vissza az autójába a pénteki meghibásodása után, hiába állt a rendelkezésükre a helyszínen egy új, továbbfejlesztett elem.

Ha a McLaren tényleg hátat fordít nekik, a Honda egyetlen csapata jövőre a sereghajtó Sauber lesz.

