Ralf Schumacher durván beszólt Alonsónak a pályája miatt

A korábbi F1-es versenyző ellátogatott a gokartcsapatával Alonso pályájára, és veszélyesnek tartotta azt. Alonso komolyan vette az ügyet, és élesen visszaszólt egykori ellenfelének.

Nem csak a saját pályafutásával kell foglalkoznia Fernando Alonsónak, a nemrég felépített gokartpályája is ad elég teendőt számára. A múzeuma szomszédságában átadott létesítményben nemrég egy halálos kimenetelű baleset is történt, a múlt hétvégén pedig az FIA CIK bajnokság futamát rendezték náluk, ahol a korábbi F1-es pilóta, Ralf Schumacher csapata is indult.

„Nagyon szomorú vagyok a verseny miatt, mert szokatlan helyzetbe kerültünk – írta Schumacher a KSM-csapat Facebook-oldalán. – Mióta visszatértem a gokartozásba, először érzem azt, hogy teljesen rossz helyen versenyzünk. Már a januári, háromnapos tesztünk után próbáltam elmagyarázni, hogy egy ilyen nyomvonalú pályán nem kellene CIK vagy FIA szintű versenyeket rendezni.”

„Most több alkatrészt teszünk tönkre, mint hinnék. Egy vagyonba kerül majd a verseny minden résztvevőnek pusztán azért, mert olyan emberek hoztak döntéseket, akik nem értik, hogy mi kell a gokartozáshoz. Ezen felül még a versenyzőink épségét is kockáztatjuk, ami szintén hihetetlen. Csak remélni lehet, hogy az emberek elkezdenek hallgatni a csapatokra, hogy a jövőben ezt elkerülhessük.”

Alonso viszont magára vette a kritikát, és éles hangon reagált, szerinte Ralf Schumachernek csupán hiányzott a rivaldafény, ezért próbál meg visszakerülni az újságok címlapjaira.

„Nálunk versenyez az asztúriai-, a spanyol-, és az Európa-bajnokság is, valamint rendelkezünk FIA és CIK homologizációval, ők előírják, hogy a pálya nyomvonala mellett mennyi helynek kell lenni, mekkora bukóterekre van szükség, milyen kanyarsebességek megengedettek, és milyen kerékvetőket kell lerakni, mert ez mind szabványos az összes pályán.”

„Mi ezeket követve építettük meg a pályát, és rendeztünk nagyszerű eseményt, több mint 200 versenyzővel. Láttam Ralf panaszait, hogy elszakítottak néhány láncot, és eltörtek pár tengelyt. Szerintem először a versenyzőinek kellene szólnia, hogy az aszfalton kell menni, mert a többi csapatnál minden oké volt. Csak az ő csapatánál kezd elfogyni a pénz.”

A kétszeres világbajnok azt is gyanította, hogy Schumachert hátsó szándék vezérelte.

„Azt sem felejthetjük el, hogy neki is van egy gokartpályája Németországban, és ő is Európa-bajnoki fordulót akart rendezni, de talán az FIA nem volt elégedett azzal, ahogy a pályája kinéz.”

