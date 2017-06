Hamilton: A Ferrari most nagy pofont kapott

Kanadában a régi szép időket idézte a teljesítménye, és a Mercedes is összekapta magát a monacói nehézségek után. Magabiztosan tekintenek a további versenyekre.

A szezon hetedik futamáig kellett várni a Mercedes idei első kettős győzelmére, de Lewis Hamilton formáját látva Niki Lauda is azt mondta a Sky Sportsnak, hogy a Kanadai Nagydíj olyan volt, mint „a régi szép idők.” Hamilton a legjobb formáját hozta, rajt-cél győzelmet szerzett a 65. pole pozíciója után, és Sebastian Vettel 4. helyének köszönhetően 12 pontra csökkentette a hátrányát.

A kontraszt különösen a két héttel ezelőtti Monacói Nagydíjhoz képest szembetűnő, hiszen az utcai pályán Hamilton küszködött a gumikkal, és a Ferrari olyan simán nyert, mint most a Mercedes. A brit pilóta és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója is kiemelte, hogy igen megfeszített munka kellett ahhoz, hogy összeszedjék magukat a legutóbbi vereség után.

Hamiltonnak nagyon fontos volt a győzelem, úgy ünnepelt, mintha világbajnokságot nyert volna Forrás: AFP/2017 Getty Images/Dan Istitene

„Monaco után tényleg mindenki vakarta a fejét, de nagyon akartunk dolgozni és összefogni, meg is tettük – nyilatkozta Hamilton. – Az elmúlt öt év alatt még nem láttam a csapatot ennyire összeszokottan, egy közös ügyért dolgozni, hogy megértsük az autót, és összehozzuk azt, amit elértünk.

Ez jó nagy pofon a Ferrarinak.”

Hamilton „lenyűgöző csapatmunkának” nevezte, ahogy a Mercedes megtalálta és kijavította azokat a gondokat, amik visszavetették az autót Monacóban, de figyelmeztetett: „Az autó megint olyan lett itt, mint amilyennek lennie kell, de ez nem azt jelenti, hogy mindig ilyen is marad.” Hozzátette, örül annak, hogy Monaco még a szezon elején történt, és most már továbbléphetnek utána.

Mostantól fog csak igazán rákapcsolni? Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

A brit pilóta kiemelte csapattársa, Valtteri Bottas munkáját is, ami hozzásegítette az istállót, hogy visszaelőzzék a Ferrarit a konstruktőri pontversenyben, Bottas viszont nem lehet felhőtlenül boldog, mert 20 másodpercet kapott Hamiltontól, ami még úgy is sok, hogy a második etapban ő lágy, Hamilton pedig szuperlágy gumikat kapott, és Bottas egy ideig beragadt Esteban Ocon mögé.

A lágy gumi nem volt olyan jó, mint vártam, és gyenge volt a tempó. Azt viszont tudtam, hogy célba kell érnem az autóval, és be kell gyűjtenem a pontokat.”

Toto Wolff kiemelte, hogy a Kanadai Nagydíjtól is tartottak, mert tavaly itt igen nehéz hétvégéjük volt, de Hamilton „szinte ijesztő” időmérős köre után lehengerlő teljesítményt nyújtott a versenyen is, ráadásul Bottas is összeszedte magát a kevésbé sikeres időmérő után. Kiemelte, hogy Monaco óta a csapatnál három műszakban, hétvégén is dolgoztak a problémáik megfejtésén.

Az idei első közös siker Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

„A hétvége titka mégis az volt, hogy ne hagyjuk elpattanni a labdát, maradjunk nyugodtak, elemezzük ki a gondjainkat, és találjunk megoldásokat. Most két lábbal a földön kell állnunk, keményen kell dolgoznunk, és egyszerre csak egy versennyel kell foglalkozni. Ma láttunk némi bíztató jelet, de ugyanígy kell dolgoznunk, hogy Bakuban ezeket újabb sikerekké alakíthassuk.”

