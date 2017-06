Végre a McLaren is nyert valamit az F1-ben

Ismét megrendezték a korábban hagyományt teremtő F1-es evezősversenyt a Kanadai Nagydíj szombati edzései után. Technikai hiba, óvással fenyegetés és meglepő dobogó is volt.

Az F1 új menedzsmentje egy régi hagyományt elevenített fel a Kanadai Nagydíjon, ami az 1976-os montreali olimpia egyik helyszíne volt. Bár az F1 elsősorban a pilóták miatt híres, csapataik, és köztük a szerelők és mérnökök is kiveszik a részüket a sikerből. A ’90-es évek közepéig viszont akadt egy megmérettetés, ami kifejezetten nekik szólt, az F1-es csapatok evezősversenye.

A mókás küzdelem az idén ismét bekerült a Kanadai Nagydíj programjába, és a Ferrari, valamint a Mercedes kivételével minden csapat képviseltette magát, sőt az FIA is vízre szállt, és Ross Brawn, valamint Sean Bratches vezényletével egy-egy tutaj elindult a Formula One Management tagjaival is.

Szoros küzdelem a Williams és a Red Bull között Forrás: AFP/2017 Getty Images/Dan Istitene

A résztvevőknek 45 percük volt, hogy megépítsék a hajójukat, amivel egy kört kellett megtenni a vízen. Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója adta meg a rajtjelet, és elég gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a 2008-as pekingi olimpián részt vett brit evezőscsapat egykori tagját, Tom Stallardot is a sorai közt tudó McLaren kerül ki győztesen a küzdelemből a Toro Rosso és a Sauber előtt.

Christian Horner, a Red Bull hajóskapitánya nem is tudta megállni, hogy gratuláljon nekik, mert „megérdemelnek az idén egy győzelmet”, az FIA-t pedig kizáratta volna pályaelhagyásért.

Horner ezután vízipisztolyra váltott, Ross Brawnnak viszont erre sem volt szüksége ahhoz, hogy teljesen elázzon, de nem bánta, azt viszont kénytelen volt elismerni, hogy a hajójuk nem volt olyan gyors, mint remélte, hiába instruálta a matrózait megafonnal, és mozgott ballasztként a tutajon. Így is legyőzték házi riválisukat, Sean Bratchest és legénységét.

„Az utolsó előtti helyen értünk célba, és remélem, hogy ezt nem sokan tudják, hogy mit jelent” – viccelődött Bratches, majd amikor a riporter felvetette, hogy ők nyernének, ha mindenkit kizárnának előttük, azt mondta: „Hol van ilyenkor az FIA, amikor szükség lenne rájuk?”

Bratches azt mondta, boldogabb nem is lehetne, mert mindenki rengeteg energiát fektetett a versenybe, a Forma-1-et „fantasztikus közösségnek” nevezte, amire rávilágított a verseny is. A mókás megmérettetés újabb jele annak, hogy az F1 új menedzsmentje tiszteli a sport hagyományait, és ezeket tiszteletben tartva keresik a lehetőségeket, hogy még népszerűbbé tegyék azt.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!