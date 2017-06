Hamilton mégsem eredeti Senna-sisakot kapott

Kiderült, hogy csak egy replikát nyújtottak át neki a montreali időmérő után. Később fog kapni egy eredetit 1987-ből, de Senna versenyen azt sem viselte, mert promóciós célokra készült. Ettől függetlenül minden szempontból megegyezik az eredetivel.

Még a riporter, Will Buxton is a könnyeivel küszködött a meghatottságtól, amikor a Kanadai Nagydíj szombati időmérője után átadta Ayrton Senna egyik eredetinek tartott sisakját Lewis Hamiltonnak. Ez az 1994-ben elhunyt brazil legenda családjának ajándéka volt, amiért Hamilton 65. pole pozíciójával beérte az örökranglistán a bálványát, Sennát. A Mercedes versenyzője is elismerte, hogy a relikviát a kezébe véve remegett az izgalomtól, és az este folyamán több fotó is készült, amelyeken átszellemülten bámulja a sisakot.

Csakhogy azóta kiderült, hogy az mégsem volt eredeti:

a család az Autosport kérdésére elárulta, hogy Hamilton szombaton egy replikát kapott meg. Később egy eredetit is fognak küldeni neki, amelyet tényleg maga Senna készíttetett még 1987-ben, de promóciós célokra, úgyhogy soha nem versenyzett vele – igaz, specifikációjában is megegyezik az igazival, és az az apa-fia páros, Sid és Alan Mosca festette, aki az összes többi sisakját is.

Hamilton a promóciós célra készült Senna-sisakkal - pontosabban annak replikájával Forrás: AFP/2017 Getty Images/Will Taylor-Medhurst

A szóban forgó dizájnt Senna 1987-ben viselte, amikor csapatát, a Lotust a Camel szponzorálta. Abban az évben a brazil sztár két futamot nyert meg, a detroiti USA Nagydíjat és a Monacói Nagydíjat.

Unokahúga, Bianca szerint Senna boldog lett volna, ha maga adhatja át a sisakot Hamiltonnak.

„Sok éve tudjuk, hogy Lewis a nagybátyám lelkes rajongója, olyannyira, hogy hivatalos nagykövete is az Ayrton Senna Intézetnek, így támogatja a brazil gyerekek oktatásának javításáért tett erőfeszítéseinket – mondta. – Ahogy annak idején Ayrton, ő is megosztja a sikereit a szurkolóival."

„A családunk nagyon örül az eredményeinek, és biztos vagyok benne, hogy ha tehette volna, Ayrton eljött volna Montrealba ezzel a különleges ajándékkal, és boldog lett volna, hogy egy olyan tehetséges versenyző állítja be a rekordját, mint amilyen Lewis."

Hamiltonnak egyébként már ahhoz is csak három pole-t kell szereznie, hogy utolérje az örökranglista élén álló Michael Schumachert.

