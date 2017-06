Vettel: Verseny előtt mindig ideges vagyok

Rajongói kérdésekre válaszolt a Kanadai Nagydíj előtt, elárulta azt is, hogy mi a versenyző igazi szerepe a csapatnál, és mit hallgat a futamok előtt.

A szurkolók kérdéseire is válaszolt Sebastian Vettel a Kanadai Nagydíj előtt egy szponzori rendezvényen. Ez ritka alkalom, hiszen csapattársához, Kimi Räikkönenhez hasonlóan ő is elzárkózik a közösségi média használatától, és ritkán tart közvetlen kapcsolatot a rajongókkal. Ezúttal viszont készségesen válaszolt a válogatott kérdésekre, először is arra, hogy a múltban mikor versenyzett volna szívesen a Forma-1-ben.

„Minden korszaknak megvoltak a sajátosságai. A mostani érát már ismerem, tudom, milyen érzés az autókat vezetni a leszorítóerővel. Régebben a ’70-es éveket emeltem ki, mert az autók és a Forma-1 is nagyon vad volt, de sokkal lassabb is – felelte. – A ’90-es évek közepén az autók még mindig vadabbak voltak, mint manapság, és technológiailag kevésbé fejlettek, e téren talán igazibbak voltak, de már elég jelentős leszorítóerővel rendelkeztek. Azt szívesen kipróbálnám.”

Gyakori kérdés a szurkolók körében, hogy a versenyzők a vezetés mellett mivel veszik ki a részüket a csapatok működéséből. Vettelt sokan Michael Schumacherhez hasonlítják, aki hírhedten munkamániás pilóta volt, bármikor kész volt tesztelni, és a csapatot is a saját képére tudta formálni. Vettel úgy véli, az adott pilóta döntése is, hogy milyen környezet veszi körül.

Attól függ, hogy az ember mennyire szeretné beleásni magát ebbe. A legfőbb feladatunk természetesen a vezetés, de elég sok időt töltünk a mérnökeinkkel.”

„Nem én mondom meg nekik, hogyan tervezzenek autót, erre nem is lennék képes, mert nem vagyok mérnök. Nem tanultam aero- vagy járműdinamikát, de az évek során az ember elég jól ráérez dolgokra, és tapasztalatot is szerzünk azzal kapcsolatban, hogy miként viselkedik az autó a pályán. Sok mindent kipróbáltunk már, tudjuk, hogy beváltak-e vagy sem, és milyen irányba érdemes haladni. A versenyző a fejlesztések egyik kulcsa, nem feltétlenül a formák és a tervek terén, inkább az irányvonal szempontjából.”

A német pilóta az autóból kiszállva általában kimért, néha humoros oldalát mutatja, a csapatrádióban viszont gyakran el lehet kapni indulatos, keresetlen szavakat is tartalmazó üzeneteket tőle. Legutóbb a tavalyi Mexikói Nagydíjon húzta fel magát igazán, még Charlie Whitingot, az FIA versenyigazgatóját is elküldte melegebb éghajlatra. Szerinte azzal viszont nincs baj, hogy felspannolja magát a futamra.

A szabadedzések során nem szoktam feszült lenni, de a verseny előtt, amikor beülök az autóba, azzá válok, de egyszerre izgatottá is, ez ennek a keveréke.”

„Ha az ember nem ideges egy verseny előtt, akkor talán itt az ideje, hogy valami mással foglalkozzon. Szerintem (az idegesség) jó jel, a verseny napja mindig különleges, már reggel is bennem van ez, amikor felkelek, és a nagydíjig csak növekszik bennem, amíg a lámpák ki nem alszanak.

A gyors kanyarokat kedveli Forrás: DPPI/Florent Gooden

Vettel elárulta, zene nélkül nem tudna élni, a futamok előtt dallamos zenéket kedvel, és régi klasszikusokat is hallgat, például a Rocky-filmek örökzöld slágerét, az Eye of the tigert emelte ki. A kanyarok közül is a lendületes, tempós fordulókat részesíti előnyben.

Imádom Szuzukát, nem kifejezetten az egyik kanyarját, inkább a kombinációt az 1-es szektorban, ahol sok a gyors S-kanyar. Ha választanom kellene egy másikat, akkor Spában van a hegyről lefelé két balos, ami szintén nagyon gyors, a Pouhon. Számunkra a gyors kanyarok izgalmasabbak, a lassabbak –amiből Montrealban elég sok van – technikásak, úgyhogy egyáltalán nem könnyűek, és sok időt lehet veszteni, ha nem jól vesszük őket. A gyors kanyarokban viszont jobban érezni az erőhatásokat, az autó igazi határait, hogy milyen gyorsan tud menni, mennyire húzza az ember testét.”

