Még Räikkönen kedvéért sem változnak a lekörözés szabályai

A finn pilóta Monacóban lecsúszott a győzelemről a lassú lekörözések miatt, Montrealban megpróbálta elérni, hogy könnyebb dolga legyen. Nem jött be.

A közvélemény elsősorban a Ferrarit okolta azért, mert Kimi Räikkönen lecsúszott a két héttel ezelőtt megrendezett Monacói Nagydíjon a győzelemről, mivel a bokszkiállása után forgalomba került, és időt vesztett, miközben lekörözött versenyzőket kellett megelőznie. Räikkönen ezért nem a csapatát vette elő, hanem a lekörözés szabályainak megváltoztatását kérte a Kanadai Nagydíj előtt.

Bár kívülről nézve a lekörözés egyszerű rutinfeladatnak tűnik, valójában igen kellemetlen szükségszerűség minden érintett számára, hiszen a lekörözöttek és a lekörözők is időt vesztenek, ingadozni kezd a gumihőmérséklet, és a forgalom akár a taktikát is befolyásolhatja. Látszólag egyszerű a feladat, a lekörözött a kék zászlók bemutatásakor köteles elengedni a gyorsabbakat.

A sportszabályzat úgy fogalmaz, hogy a lekörözött „az első adandó alkalommal” köteles elengedni a gyorsabb versenyzőt, miután az FIA automatizált rendszere felvillantja számára a kék fényt a pilótafülkében. A pilóta 3 másodperces távolság esetén előzetes figyelmeztetést kap, az FIA szerint ezt „a lassabb autó csapatának arra kell használnia, hogy figyelmeztesse a versenyzőt, le fogják körözni,

és a gyorsabb autó elengedését prioritásként kell kezelnie.”

Az FIA rendszere nem csupán a pilótafülkékben, a pálya szélén elhelyezett világítópanelek és az időmérő monitorokon megjelenített üzenetek segítségével is próbál üzenni a lekörözött versenyzőnek, hogy hamarosan félre kell állnia. Ezeket a jelzéseket a lassabb pilóta automatikusan megkapja, amikor a különbség 1 másodpercre csökken a két autó között, ez tavaly csökkent a korábbi 1,5 másodperces értékről.

A Motorsport.com szerint a csökkentés a szezon elején még nem tűnt problémásnak, később viszont több versenyző is nehézségekről számolt be, mert az új autók aerodinamikai jellemzői miatt már nagyobb távolságból is érezhető a turbulencia, és még a tavalyinál is nehezebb követni az egyébként általában sokkal lassabb autókat is.

Ebből következik, hogy keményebben kell hajtani ahhoz, hogy 1 másodpercen belülre kerüljenek a lekörözött autó mögött, és ezzel aktiválják az FIA automatikus jelzéseit. Ez szerintük nem tesz jót az abroncsaiknak. Úgy tudni, Räikkönen megkérdezte Charlie Whitingot, az FIA versenyigazgatóját a szokásos versenyzői eligazításon, hogy az élen állóknak miért kell versenyezniük a lekörözöttekkel.

Ez nem hatotta meg Whitingot, aki közölte, hogy nem változtatnak az értesítési intervallumon, mert eddig nem látott példát arra, hogy az üldöző autók vezetői számára problémát okoz a gumik üzemeltetése, miközben próbálják leküzdeni az előttük haladó lekörözendőt. Az érvényben lévő szabály tehát a Kanadai Nagydíjon sem változik meg.

A Ferrari versenyzői rendszeresen panaszkodnak a csapatrádión a lekörözések miatt, Sebastian Vettel az idén például már kétszer is fennakadt Felipe Massán, és Kimi Räikkönennek is nehézségei vannak, de az ominózus esetek miatt büntetéseket még nem osztottak ki, és Vettel utólag gyakran elismerni, hogy csak a pillanat hevében mérgelődik az autót vezetve.

