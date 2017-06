A Sauber a McLaren nélkül is hisz a Honda feltámadásában

Őket nem zavarná, ha a McLaren jövőre új motorszállító után nézne, mert amúgy sem terveztek közösen dolgozni a fejlesztéseken. Kaltenborn szerint a japánoknál minden összetevő megvan a győzelemhez.

A Sauber április végén jelentette be, hogy jövőre már nem a Ferrari, hanem a Honda motorjaival vágnak neki a Forma-1-es világbajnokságnak. A svájci istálló annak ellenére is optimistán várja a közös munkát a japán gyártóval, hogy a Honda-motoros McLarenek 2015 óta egyetlen dobogós helyezést sem tudtak szerezni, és a versenyek többségén a pontszerzés is túl nagy falatnak bizonyult számukra. Az idei évben még egyszer sem sikerült az első 10 hely valamelyikén végezniük, ezzel az utolsó helyen állnak a világbajnokságban.

A kudarcokat eddig viszonylag türelmesen tűrő McLarennek most már kezd elege lenni a folyamatos meghibásodásokból és a gyenge erőforrásból, az ügyvezető igazgató Zak Brown már ki is jelentette, hogy "komoly aggályaik vannak" a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, és utalt rá, hogy az istálló hamarosan új motorszállítót kereshet. Noha a Honda szemmel láthatóan komoly gondokkal küszködik a visszatérése óta, a Saubernél a McLaren kritikái után is úgy gondolják, hogy sikeresek lehetnek a japánokkal.

"Nincs okunk kételkedni bennük, az eddig látottak alapján bízhatunk benne, hogy összeszedik magukat" - jelentette ki a csapatfőnök Monisha Kaltenborn Kanadában. "Megvannak hozzá a megfelelő embereik, az összes szükséges eszköz a rendelkezésükre áll, és még idejük is van fejlődni."

A Sauber bízik a Honda sikerében Forrás: DPPI/Marc De Mattia

Nincs szükségük a McLarenre

A csapatfőnök szerint a Honda idei formája egyáltalán nem garantálja, hogy jövőre is küszködni fognak. Azt sem tudhatjuk, mi fog történni a hétvégi versenyen - honnan tudhatnánk, hogyan alakul majd az első 2018-as teszt?" - tette fel a kérdést Kaltenborn, akit akkor sem bánkódna, ha a McLaren elhagyná a Hondát. Pedig ez közvetve a Sauber esélyeire is hatással lehet, hiszen a Honda pont azért akart második partnercsapatot, hogy a két istálló segítségével gyorsabb ütemben tudjanak fejlődni.

"Nekünk mindegy, mert valójában nem lenne ránk hatással" - mondta Kaltenborn, amikor a McLaren esetleges motorváltásáról kérdezték. "Két külön projektről van szó, nem terveztünk közös fejlesztéseket vagy hasonló együttműködést. Ugyanolyan kapcsolat lenne, mint most a Ferrari, a Haas és köztünk. Igazából nem számít, hogy van-e rajtunk kívül másik csapatuk. Ez inkább a Honda szempontjából fontos, mert ha több kört teljesítenek, több adatot tudnak felhasználni a fejlesztéseikhez."