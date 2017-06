A McLarennek van terve a Honda nélkül

Az elsődleges céljuk továbbra is az, hogy a Hondával legyenek újra sikeresek, de ehhez a japánoknak a nyári szünetig bizonyítaniuk kell. Zak Brown szerint a McLarennek nem kell amiatt aggódnia, hogy motor nélkül marad 2018-ra.

A McLaren az együttműködésük első két évében még csendben tűrte a gyenge Honda-motorok folyamatos meghibásodásait, a csapat új vezérének, Zak Brownnak azonban kezd elfogyni a türelme. A McLaren a 2017-es idény első hat futamán pontot sem tudott szerezni, ezzel a konstruktőri bajnokság utolsó helyén állnak, a folyamatos megbízhatósági problémák pedig a jövőbeni közös munkájukat is komoly veszélybe sodorták. Brown a napokban utalt rá, hogy új motorszállító után nézhetnek, amennyiben a következő futamokon nem tapasztalnak javulást, pénteken pedig elárulta, már konkrét terveik is vannak a következő idényre.

"El kell kezdenünk dolgozni a 2018-as autónkon, hamar itt lesz a következő szezon - nyilatkozta a BBC Radio 5 adásában. - A nyári szünetig döntenünk kell minden olyan tényezőről, ami befolyásolhatja a 2018-as idényünket. Van B-tervünk, sőt C-tervünk is."

Brown egyáltalán nem tart attól, hogy motorszállító nélkül maradnak, ha szakítanak a Hondával, mert a rivális gyártókkal is jó kapcsolatot ápolnak. "A paddockban mindenki a barátunk, együtt kávézunk, és különféle dolgokról beszélgetünk. Rendben leszünk" - jelentette ki.

Alonso is távozik, ha a Honda nem fejlődik Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Urbanandsport

Ha van remény, a Hondával maradnak

Hozzátette azonban, hogy nem a váltás a legfőbb céljuk, hanem az, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat a japánokkal, és együtt legyenek sikeresek. "Jelenleg úgy tervezünk, hogy jövőre is a Honda motort szereljük be az autónk hátuljába - mondta. - Addig azonban meg kell változnia néhány dolognak, csak akkor bízhatunk benne, hogy jövőre ott leszünk az élmezőnyben. Keményen dolgozunk ezért a célért."

Az ügyvezető igazgató hozzátette, az idei eredményekkel kapcsolatban nincsenek konkrét célkitűzéseik, de egyértelmű jeleit szeretnék látni, hogy jó irányba haladnak, és egyre versenyképesebbek lesznek. "Most nem teljesítünk jól a versenyeken, gyakran nem érünk célba, sőt időnként elrajtolni sem tudunk. Ezt nem tűrhetjük el többé - szögezte le. - A következő szezonig meg kell bizonyosodnunk arról, hogy kijavíthatók a hibáink, és jó irányba haladunk."

Brown szerint a Hondának muszáj változtatnia a munkamódszerein, elsősorban azt tekinti problémának, hogy a motorszállítójuk a távoli Japánban építi az erőforrásait, olyan mérnökökkel, akik testközelből még alig szereztek tapasztalatot a Forma-1-ről.

"Ha továbbra is ugyanúgy dolgozunk, ugyanolyan eredményeket fogunk kapni, és ők már évek óta ugyanazt csinálják. Valamin változtatniuk kell, talán kockáztathatnának is - kipróbálhatnának olyan megoldásokat, amelyeket máskor nem szoktak - vélekedett az amerikai. - Nem reménykedhetünk abban, hogy továbbra is ugyanúgy dolgozunk, mint eddig, ugyanazokat az eredményeket érjük el, aztán valami csoda folytán egyik versenyről a másikra megváltozik a helyzet. Változtatniuk kell a hozzáállásukon."

