Saját Netflixet indíthat a Forma-1

A technikai szabályok és a csapatok jutalmazása mellett az F1 új tulajdonosának a versenyek közvetítését is át kell alakítania. Már azon dolgoznak, mi lesz három-négy év múlva.

Jövedelmező, de problémákkal teli üzletet vásárolt magának a Liberty Media, amikor átvette a hatalmat a Forma-1-ben, és leváltották a korábbi ügyvezetőt, Bernie Ecclestone-t. A korábbi autókereskedő világméretű üzletté fejlesztette a sportot, a 21. század kihívásaira, például a válság következményeire vagy a közösségi média megjelenésére azonban nem volt válasza.

Ezt az új elnök-vezérigazgató, Chase Carey is érezte, ezért az élő szerződések kifutásáig tiszteletben tartják a megállapodásokat, 2020-21 körül azonban minden olyan területen reformokat terveznek, ahol most elégedetlenséget tapasztalnak. A céljuk, hogy a sport fenntarthatóbb, és jövedelmezőbb legyen minden érdekelt számára, ehhez viszont a rajongótábor növelésére is szükség van.

Ezt most csak tévében nézhetjük élőben Forrás: AFP/Alexander Nemenov

Noha a sport lényege, ami a pályán történik, ez elsősorban a televíziós közvetítés révén jut el emberek millióihoz. Ecclestone minden országban versenyeztette az érdeklődő csatornákat, és aki többet fizetett, az kapta meg a közvetítés jogát, az utóbbi időben az F1 egyre többször előfizetéses csatornákra szorult, és szinte teljesen elhanyagolták a digitális platformokat.

Tavaly sikerült megoldani, hogy az F1-et valóban élőben lehessen közvetíteni az interneten is, így megnyílt az út, hogy a sport mobileszközökön is látható legyen és olyan, előfizetéses szolgáltatások is létrejöjjenek, mint egy saját Netflix vagy Amazon streaming applikációja. Az F1 új ügyvezetője úgy véli, ez nem kiváltja majd a hagyományos televíziózást, hanem kiegészíti azt.

Az előző rezsim még megbüntette Hamiltont, mert videókat posztolt a versenyhétvégéken a közösségi oldalaira, a Liberty Media viszont támogatja az újításokat Forrás: DPPI media/Vincent Curutchet

„Piacról piacra változik majd a helyzet, nyilvánvalóan nem lesz egy mindenhol alkalmazható megoldás – nyilatkozta. – A digitális platformokon eddig tényleg nem rúgtunk labdába, ezért minden téren be akarunk szállni, legyen szó az ingyenes, előfizetéses vagy digitális platformokról. Nem kérdés, hogy az ingyenestől az előfizetéses csatornákra való elmozdulás befolyásolja a nézettséget.”

Mostanában a világ minden sportja elhagyja az ingyenes közvetítéseket az előfizetéses érdekében, ebbe az irányba megyünk. Nekünk részben azt kell tenni, hogy nem csak követjük ezt, hanem beszállunk a digitális platformokba is, és kapcsolatot építünk a rajongók szélesebb spektrumával, beleértve mindhárom platformot. Ehhez az élő internetes közvetítés hihetetlenül fontos.”

Fontos a magas helyszíni nézőszám, de az F1 sikerét a közvetítések nézői határozzák meg igazán Forrás: Getty Images/Red Bull Content Pool/Lars Baron

Carey szerint a digitális szolgáltatás prémium kategóriát jelentene, amiért azok fizetnének, akik igazán el akarnak mélyedni a Forma-1-ben. Szerinte ők a legértékesebb rajongók, mert ők a leglelkesebbek, ráadásul demográfiai szempontból is kedvező a helyzet, mert ezek a szurkolók tehetősek és iskolázottak, ezért különleges üzleti ajánlatokat lehet kidolgozni a számukra.

A tulajdonos egyelőre azzal tölti az idei évet, hogy definiálja az új termékeket és szolgáltatásokat, amik eladják majd a Forma-1-et a közönségnek, olyan területeken is, ahova eddig nem igazán törtek be, például az USA-ba vagy Kínába. Carey úgy véli, 1-2 éven belül még nem várható, hogy az új piacokból él majd meg az F1, de 2020 környékén már számít a javulás jeleire.

Az F1-es csapatok rengeteg adattal rendelkeznek, ezek egy részét a közönség is látni fogja Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Steve Etherington

Greg Maffei, a Liberty Media ügyvezetője szerint a digitális platformokon könnyebb lesz megjeleníteni a közönség számára érdekes adatokat, mint a tévében, Carey pedig hozzátette, hogy az internetről már ismert, targetált reklámozásra is lehetőség nyílik majd, ami a tévés hirdetésnél sokkal vonzóbb lehet a vállalatok számára.

Az viszont gondot okoz, hogy az F1 az élő tévés szerződések miatt nem csinálhat azt, amit akar, de Carey rámutatott, hogy két-három éven belül lejár a megállapodásaik fele, ezért lépcsőzetesen, több éven keresztül, országról országra kell majd újratárgyalniuk az együttműködéseket, de bíznak abban is, hogy a már élő szerződéseket is módosítani lehet majd a tévétársaságokkal.

