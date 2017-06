A junior kategóriák elrontották a McLaren tehetségét

Stoffel Vandoorne teljesítményével egyelőre nem elégedettek a McLarennél, de a csapat próbál segíteni neki. Tudják, mi a problémája.

Lance Strollt és Jolyon Palmert szokás az idei mezőny két leggyengébb pontjaként emlegetni, de a szupertehetségként beharangozott Stoffel Vandoorne sem mutatott kiemelkedő teljesítményt eddig. Vandoorne tavaly Alonso helyére beugorva a McLaren első pontját szerezte Bahreinben, az idén viszont a kétszeres világbajnok alaposan elverte, és Monacóban sem mutatott nagyot.

Az Autosport számítása szerint Vandoorne eddig átlagosan 0,672%-os hátrányban van Alonso mögött, ennél tényleg csak Stroll (1% Felipe Massa mögött) és Palmer (1,451% Nico Hülkenberg mögött) szerepel gyengébben az idén. A McLaren be is rendelte őt túlórázni a Monacói Nagydíj előtt, és azóta is próbálnak segíteni neki. Eric Boullier tudni véli, mi a gondok gyökere.

Vandoorne eddig nem váltotta meg a világot Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Amikor az ember mindenféle kategóriát végigjár, mindig egyforma autók ellen versenyez, és azokhoz igazítja a vezetési stílusát – magyarázta a McLaren versenyigazgatója. – A Forma-1 viszont más, itt minden hétvégére új első szárnyat, új karosszériát, hátsó szárnyat vagy padlólemezt hozunk, és az autó balansza mindig nagyon változó.”

A versenyzőknek a fiatalkori pályafutásuk során mindig megmondják, hogy egy adott autót miként kell vezetni,

de a Forma-1-ben ennél rugalmasabbnak kell lenni, és ez a tapasztalattal jár együtt. Ő még tanul, és a csapatnak is abba az irányba kell haladnia a karosszéria fejlesztésével és a beállításokkal, ami passzol (Vandoorne) természetes stílusához. Közben neki is változnia kell, és meg kell próbálnia másként vezetni.”

Monacóban már a rajtnál elengedte Hamiltont, később össze is törte az autót Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

Vandoorne elismerte, hogy az elmúlt néhány hét során próbált jobb munkakapcsolatot kialakítani a mérnökeivel, és úgy véli, hogy lépést tett a helyes irányba. Ennek eredményének tekintette a monacói 10. rajthelyét is, ami jobb is lehetett volna, ha a Q2 végén nem töri össze az autót, ahogy később a versenyen is tette.

Az időmérő eredménye elégedettségre adott okot, eltekintve a balesettől, de minden alkalommal az 5-6-7. helyen szerepeltünk, és ezt a Q3-ban is mindenképpen tudtuk volna hozni. Folyamatosan fejlődünk, még mindig új vagyok a Forma-1-ben, és próbálom kitalálni, hogy mire van szükségem az autótól ahhoz, hogy gyors legyek. Jó irányba tartok.”

