Newey nem csak a pajzzsal javítaná az F1-es pilóták biztonságát

Adrian Newey szerint a késői tesztek ellenére sem lehetetlen, hogy akár már jövőre megvalósuljon a pajzs néven emlegetett F1-es fejvédő. Nem csak ezzel javítana az autók biztonságán.

Jules Bianchi F1-es, és Justin Wilson IndyCar-balesete óta gyakori téma a formulaautókkal versenyző pilóták sisakjának és fejének védelme. Bianchin sajnos nem segített volna, Wilsont viszont megvédte volna egy szerkezet, amely fizikai akadályt képez egy repülő tárgy és a sisak között. Eleinte a később elvetett glóriát tartották a befutónak, de nemrég előkerült a pajzs névre keresztelt ötlet is.

A versenyzők ezért sem rajonganak, Adrian Newey, a Red Bull főtervezője szerint azonban jobb megoldás lenne a szintén nem közkedvelt glóriánál, ráadásul ő még akkor is megvalósíthatónak tartja a 2018-as szezon előtt, ha csak a szeptemberi Olasz Nagydíjon, Monzában kezdik el tesztelni. Természetesen mindennek az az alapja, hogy a fejlesztés élesben is bizonyítson, azaz ne zavarja a pilótákat a vezetésben.

A Red Bull tavaly szélvédőt tesztelt, ezt elvetették, de a pajzs hasonló lehet Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Clive Mason

„Szerintem mindenképpen jobb megoldás a glóriánál – nyilatkozta Newey az Autosportnak. – Először azt kell kiderítenünk a pajzsról, hogy ki lehet-e látni mögüle, mert ettől lesz életképes lehetőség. Ha túlságosan torzít, akkor nyilvánvalóan kár foglalkozni vele. Hogy őszinte legyek, nem nagy ügy lezárni a pilótafülkét, de 2018-ra kezd szoros lenni a határidő.”

A versenyzők fejének védelme a legnagyobb biztonsági probléma a formulaautók esetében, elsősorban azért, mert történelmi okokból és a mentés nehezebbé válása miatt nem lehet egyszerűen zárt pilótafülkéket készíteni. Newey úgy véli, hogy bár fontos a sisakok megóvása, azzal is foglalkozni kell, hogy az alkatrészek nehezebben szakadjanak le.

Úgy érzem, lenne még mit tenni a kockázat csökkentése érdekében, különösen a leszakadó kerekek és a repülő törmelékek esetében

– jelentette ki. – A kerekek rögzítései most nem 100%-osak, a keréktárcsák alkalmanként még mindig leválnak. Az IndyCarban más alkatrészeket is rögzítettek, például az első szárnyat, az orrkúpot, meg ilyeneket. Ez átmeneti megoldásnak jó lehet. Mi is felvetettük ezt, de egyelőre nem sok minden történt. Gondolom, meg kell még vitatni.”

