Új gumiháború az F1-ben? A Pirelli áll elébe

A közönségnek és az F1 jelenlegi gumiszállítójának is tetszene, ha egy újabb gyártó is csatlakozna a világbajnoksághoz. A Pirelli elégedett az F1-es részvételével.

Már több mint egy évtizede csupán egyetlen gyártó szállít gumikat minden csapat számára a Forma-1-ben, de a Motorsport.com közönségszavazása alapján a rajongók 69,4%-a támogatná, hogy kiújuljon az F1-es gumiháború. Erre legutóbb 2006-ban volt példa, de akkor a Michelin kiszállt a sportból, majd a Bridgestone is távozott, az ő helyüket vette át a sportban a Pirelli.

Az olasz gyártó korábban soha sem tudott több versenyt nyerni az ellenfeleiknél, amikor több gyártó is érdekelt volt a Forma-1-ben (erre legutóbb 1991-ben volt példa), de a cég vezérigazgatója, Marco Tronchetti Provera így sem futamodna meg, ha riválisuk akadna a versenypályán, szerinte inkább a csapatok ragaszkodnak ahhoz, hogy közös gumiszállítójuk legyen.

Az idén minden autóra Pirelli gumi kerül Forrás: Sahara Force India/Sahara Force India/James Moy Photography

„Világszerte versenyzünk, hol egyedül, hol mások ellen. Szeretjük a versengést. Amikor másokkal küzdünk, győzni szoktunk. Készek vagyunk megvívni bárkivel” – szögezte le.

Provera kijelentette, „az elmúlt néhány év vagy hónapok alatt semmilyen változtatási hajlandóságot” nem tapasztalt

azzal kapcsolatban, hogy újabb gyártót is bevonjanak a sportba. Úgy véli, nem lenne probléma, hogy a küzdelem révén drágulna az F1-es részvételük, mert „az a versengés nélkül is elég drága.” Rengeteg tapasztalatot szereztek az elmúlt néhány év során, erre versenyhelyzetben is támaszkodhatnának.

2005-ben a Michelin gumikat használó csapatok visszaléptek az USA Nagydíjtól, csak a Bridgestone gumis autók indultak Forrás: Getty Images/AFP/2005 Getty Images/Clive Rose

Az élő szerződésnek köszönhetően a Pirelli 2019 végéig biztosan az F1 kizárólagos gumiszállítója marad, és a gyártó első embere egyelőre nem lát olyan okot, ami miatt leállítanák a sportban való részvételüket.

Elkötelezettek vagyunk.

Az F1-ről továbbra is azt tartjuk, hogy a világ legvonzóbb versenye. A Pirelli világszerte a legnagyobb gumiszállító a motorsportokban – magyarázta Provera, aki hozzátette, 1-1,5 éven belül döntenek az F1-es program folytatásáról. – Félúton járunk, és semmi problémát nem látok.”

