Szinte hibátlanul fejleszt a McLaren, de hiába

Eric Boullier szerint a McLaren mérnöki gárdájának szinte minden elképzelése megvalósul a pályán, de az erőforrás miatt még a középmezőnyt is nehezen érik utol.

Az F1-es fejlesztések sikerének egyik kulcsfontosságú tényezője, hogy a szélcsatornában és a CFD-szimulációk révén kikísérletezett újítások a pályán is hozzák-e az előzetesen elvárt eredményeket. Több csapatnál is előfordul, hogy infrastrukturális hiányosságok vagy számítási hibák miatt a nagy reményekkel legyártott új alkatrészek végül nem válnak be az éles bevetésen.

A McLarennél viszont az idén nem ez a helyzet: bár a Honda erőforrás továbbra is kritikán aluli eredményeket hoz, Eric Boullier versenyigazgató szerint a Spanyolországban és Monacóban bevetett újítások szinte tökéletesen tükrözik az elképzeléseiket. Mivel a Honda is talált 10 lóerőt az üzemanyag-befecskendező rendszerben, a pilóták már a Q3-at ostromolhatják az időmérőn.

Nem a sötétben tapogatóznak Forrás: NurPhoto/Xavier Bonilla/NurPhoto/Xavier Bonilla

„Ahogy a mérnökök mondanák, mint a térképen. Nagyon boldogok vagyunk – utalt Boullier a tervek és az eredmények egyezésére a Motorsport.com-nak. – Lenyűgöző a korreláció.

Az elvárásaink 95 százaléka megvalósul, és ez ragyogó. Most már megbízhatunk a folyamatainkban. Nem csak az aerodinamika, hanem a karosszéria és a futómű terén is. Minden úgy megy, ahogy eltervezzük, és tudhatjuk, mire számíthatunk a fejlesztési mérföldkövektől. Természetes trend lenne, hogy eltérés alakul ki, de örömmel nyugtázhatjuk, hogy az új folyamatainkkal elértük azt, amit akartunk. Most már megbízhatunk a saját munkánkban.”

Boullier a háttérben összerántotta a McLaren mérnöki gárdáját Forrás: Charles Coates/McLaren

Boullier úgy véli, a mostani autójukat megbízható alapnak tekinthetik, ami képes lenne átugrani a középmezőny csapatait. A csapat szerint a Toro Rosso autójának túl nagy a légellenállása a szokásos pályákon, míg a Force India, a Williams, a Haas és a Renault legyőzéséhez erősebb Honda-motorra lenne szükségük.

Felállítottuk a referenciapontot, most már tudjuk, hogy mit értünk el eddig, mi az, amit el akartunk érni, és ezt így folytatjuk is – magyarázta. – Nekünk az volt a lényeg, hogy a belső céljaink révén megbizonyosodjunk arról, hogy a folyamataink működnek. Ez bebizonyosodott, úgyhogy nagyon magabiztosak abban, hogy képesek vagyunk elérni a következő céljainkat. Az autó továbbra is fejlődni fog, de az alapjaival elégedettek vagyunk.”

Alonso jön, új Honda motor még nem biztos

A hétvégén Kanadában folytatódik az F1-es szezon, a montreali pálya igen megterhelő a motorok számára, de még mindig nem tudni, hogy a régóta ígért, továbbfejlesztett Honda motor megérkezik-e a McLaren részére. Az viszont biztos, hogy a monacói igazolt hiányzás után Fernando Alonso visszaül az MCL32-be.

Természetesen nagyon várjuk, hogy a McLaren Honda Andrettivel eltöltött Indy 500-as kalandja után Fernando visszaüljön az autóba Kanadában – mondta Boullier. – Lenyűgöző, amit néhány hét alatt elért, és az egész csapat alig várja, hogy találkozzon vele, és gratuláljon a teljesítményéhez. Ezen a pályán sokkal kevesebb esélyünk lesz kitűnni, de keményen fogunk dolgozni, mint mindig, hogy a legtöbbet kihozzuk abból, ami a tarsolyunkban van.”

