Minden eddiginél hosszabb F1-es szezonok jönnek

Jövőre még nem lesz rekordhosszú az F1-es versenynaptár, 2019-től viszont elszabadulhat a futamok száma, ha az új tulajdonos megvalósítja az elképzeléseit.

Az idén 20 versenyből áll az F1-es szezon, de volt már 21 is, és jövőre a Francia Nagydíj, valamint a Német Nagydíj visszatérésével ismét rekordbeállítás lesz. Az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media azonban ennyinél nem állna meg, 2019-től még ennél is több versenyt szeretnének rendezni, mert hely kell új futamoknak, de a meglévőkről sem akarnak lemondani.

Az amerikai médiavállalat képviselő már többször elmondták, hogy az USA-ban és Ázsiában is bővíteni szeretnének, elsősorban olyan városi versenyeket akarnak rendezni, amelyek önmagukban is turistalátványosságok, és az F1-es futam akár többnapos fesztivállá is bővíthető. Először valószínűleg az USA-ban rendeznek még egy versenyt, New Jersey és Las Vegas neve merült fel.

Bahreinben áprilisban, a szomszédos Abu-Dzabiban viszont novemberben van F1-es nagydíj Forrás: AFP/Karim Sahib

„A csapatokkal együtt akarjuk eldönteni, hogy hova menjünk – nyilatkozta Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója a Motorsport.com-nak. – Mi szeretnénk 21 verseny fölé menni, és proaktívan új piacokat meghódítani. Felmérjük, hogy a Forma-1-es cirkusz milyen gazdasági hatást vált ki egy városban, országban, tartományban, és utána

leülhetünk a helyszínekkel, hogy előadjuk az ajánlatunkat, ahelyett, hogy bejövő igényekre reagálnánk.”

Bratches elismerte, hogy évente 21-nél több verseny megterhelő lehet a résztvevőknek „fizikailag, érzelmileg és gazdaságilag” is, de szerinte a csapatokkal együttműködve megtalálhatnak egy olyan határt, ami még mindenki számára elfogadható. A csapatok problémája, hogy a kulcsembereik nem helyettesíthetők, és ők nem bírnak ennél több versenyt.

Európában nem csak az autókat, hanem a hatalmas motorhome-okat is cipelik a csapatok, ráadásul olykor hétről hétre máshol építik fel őket Forrás: DPPI/Florent Gooden

Az F1 kereskedelmi igazgatója megerősítette, hogy Bernie Ecclestone hozzáállásával ellentétben ők megpróbálnak majd földrajzilag közel eső versenyeket szervezni, ezzel csökkentenék az egymás utáni héten zajló versenyek számát. Ez viszont azt feltételezi, hogy a nyári vagy a téli szünet kárára lehetne kiterjeszteni a naptárat, de Bratches azt ígérte, hogy hagynak elég szabadságot az F1-ben dolgozók számára.



Ross Brawn, az F1 sportigazgatója nemrég elárulta, más sporteseményekkel is megpróbálják elkerülni az ütközéseket: „Nagyon érdekel minket, hogy mi a legjobb a szurkolóknak, és keressük a lehetőséget, hogy elkerüljük a sportágak versengését. Jövőre van egy hétvége, amikor döntő lesz Wimbledonban és a foci vb-n is. Nem lenne optimális, ha aznap lenne a Brit Nagydíj is – vélte.

