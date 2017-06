A történelmi siker után a 6. helyre pályázik a Haas

Az F1 tavaly bemutatkozó csapata Monacóban története során először juttatta az első tízbe mindkét autóját. Szerintük az a kulcs, hogy mostanra érettebbé váltak.

A Haas rövid története során először mindkét autójával pontszerző helyen ért célba a vasárnapi Monacói Nagydíjon, amelyen Romain Grosjean 8., Kevin Magnussen pedig 10. lett. Az F1 tavaly bemutatkozó, a Ferrari technikai támogatását élvező csapata egy évvel ezelőtt már az első versenyén nagy szenzációt keltett, de bemutatkozó szezonjában összes pontját ugyanaz a pilóta, Grosjean gyűjtötte be.

Most nem így van: eddig Magnussen is kétszer végzett a legjobb tíz között. Igaz, a Haasnak hat forduló után 2016-ban 8-cal több pontja volt, mint most, amikor 14 ponttal, a Renault-val holtversenyben a konstruktőri összetett 7. helyén áll.

Az istálló főnöke, Günther Steiner úgy véli, a kettős siker azt bizonyítja, hogy „érettebbé" váltak.

„Muszáj fejlődni, és idővel sok mindenben fejlődünk is. Róma sem egy nap alatt épült – mondta Monacóban. – Ez történelmi jelentőségű nap volt számunkra, de mindig lehet még jobban teljesíteni. Az élet már csak ilyen."

Grosjean és Magnussen is pontot szerzett Monacóban Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Nyilván ez után is lesznek még hullámvölgyeink, de az elmúlt másfél évben sokkal érettebbé váltunk. A tanuláshoz muszáj hibázni, okulni és reagálni. Ezen a hétvégén azonban nagyon meg voltam elégedve a csapattal. A bokszfalról nézve Monaco mindig kicsit hektikusnak tűnik, de most úgyis nagyon jól szervezetten zajlott minden, hogy két autónk küzdött a pontokért."

Magnussen pontszerzéséhez ugyanakkor az is kellett, hogy Nico Hülkenberg kiessen előle, Sergio Pérez pedig kilökje Danyiil Kvjatot. A Williams már csupán 6 ponttal előzi meg a Haast a konstruktőrök között, és Steiner azt mondta, elégedett lenne, ha megkaparintanák tőlük a 6. helyet, mert a Toro Rossót és a Force Indiát túl távolinak érzik.

Soha nem szabad feladni, de úgy tűnik, a Force India párszor jókor volt jó helyen, ráadásul mindig mindkét autójával



– mutatott rá. – Még fordulhat a kocka, ahogy itt fordult is, hiszen Monacóban nem szereztek pontot, és elég néhány ilyen verseny, hamar hátraeshetnek. Az 5. helyet megcéloznunk azonban mohóság lenne. Örülni fogok, ha megszerezzük a 6.-at."

Közben a Haas bejelentette, hogy a Ferrari tesztpilótája, Antonio Giovinazzi – aki az első két nagydíjon a sérült Pascal Wehrleint helyettesítette a Saubernél – hét hétvége első szabadedzésén vezetheti majd az autójukat az idén. Ezek a Brit, a Magyar, az Olasz, a Malajziai, Mexikói, a Brazil és az Abu-dzabi Nagydíj lesznek. Giovinazzi Mexikón kívül az összes alkalommal Kevin Magnussen autóját fogja megkapni péntek délelőtt.

