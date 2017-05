A Pirelli kiosztotta a Mercedest, Vettellel példálóznak

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Pirellire célozgatott, amikor autójuk gumikezelési problémáira keresett megoldást. A gumigyár is válaszolt: tetszettek volna többet tesztelni!

Nem találta el a gumik megfelelő működési tartományát a Mercedes a múlt hétvégén rendezett Monacói Nagydíjon, és ennek elsősorban Lewis Hamilton itta meg a levét. A háromszoros világbajnok kiesett a Q2-ben, és csak a 13. helyről rajtolt, így a versenyen már a 7. helyet is sikerként kellett elkönyvelnie. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, nem értik, hogy miért ingadozik a teljesítményük.

A bokszkiállás után a miénk volt a leggyorsabb autó, pedig akkor már védekező üzemmódban mentünk.

Lehet azt mondani, hogy a Ferrarik is visszavettek a tempóból, de mi is. Beszéltem (Hamiltonnal) utána, és ő azt állította, hirtelen visszatért a tapadás, de az olasz rejtély marad, hogy mitől. Erre rá kell jönnünk, mert a Ferrari ezt már érti, és ilyen körülmények között jobbak a versenyeken."

OLVASNIVALÓ A kényes díva cserbenhagyta Lewis Hamiltont

Az „olasz rejtély" megjegyzés természetesen a Pirellinek szólt, és vezérigazgatójuk, Marco Tronchetti Provera nem is állta meg, hogy olasz tévéseknek ne reagáljon az elhangzottakra.

"A gumik mindenki számára egyformák. Talán a Mercedes hozzászokott a sikerekhez, és most váratlan akadállyal találkoztak, de vissza fognak vágni - mondta. - A Ferrari viszont az igazi csapatszellemben dolgozó mérnökeivel olyat vitt véghez, amire senki sem számított. El kell ismerni a munkájukat, örülni kell, hiszen mindezt egy olasz csapat érte el."

A Mercedes a versenyen sem igazodott ki a gumikon Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Tavaly három csapat, a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull vett részt a Pirelli gumik tesztelésében, de Hamilton és Nico Rosberg csak vonakodva ült be az autóba, miközben Sebastian Vettel többször is önként jelentkezett, ha gumitesztelésről volt szó, sőt James Allen szakújságíró szerint a Pirelli főhadiszállására is ellátogatott.

Vettel és a Ferrari nagyon komoly munkát végzett

– méltatta őket Provera. – Vettel mindig alázatosan a rendelkezésünkre állt, hogy teszteljen, miközben a többiek éppen nem értek rá. Az eredmény a rengeteg, elhivatott munka gyümölcse egy olyan csapattól, ami teljesen a győzelemre összpontosít."

Bár egyesek szerint a három élcsapat előnybe került azzal, hogy tavaly kivette a részét a Pirelili prototípusainak teszteléséből, a Red Bullnál úgy érzik, ez tévútra vezette őket, mivel a végleges gumik másképp viselkednek. A Pirelli sportprogramját irányító Mario Isola azonban az Origo GPhírek-nek Monacóban azt mondta, az állításuk értelmetlen, hiszen a csapatok eleve nem tudhatták, mit tesztelnek éppen, ezért következtetéseket sem vonhattak le az adatokból.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!