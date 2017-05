Hamilton már olyan népszerű, mint Schumacher volt

A Mercedes elismertségének is jót tett a sikerszéria, de a Forma-1 legnépszerűbb csapatának kilétéhez továbbra sem férhet kétség. Kielemezték az idei rajongói közvélemény-kutatást.

Különböző lapok és szervezetek évek óta készítenek internetes kutatásokat a Forma-1-et érintő kérdésekben. Ezúttal a Motorsport.com felületén lehetett kitölteni a hosszú kérdőívet, amelynek adatait, és a belőlük leszűrhető tanulságokat a Monacói Nagydíjon mutatták be.

Fontos kiemelni, hogy a kutatás nem reprezentatív, de jobb híján érdemes figyelembe venni az eredményeket, ráadásul a globális internetpenetrációnak köszönhetően ma már inkább a kérdőív angol nyelve okozhat szűk keresztmetszetet a kitöltők körében.

Hamiltonnak szurkolnak a legtöbben Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A portál már menet közben is kiadott részeredményeket a versenyzők népszerűségének alakulásáról, már ekkor is látszott, hogy a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton az élmezőnyben szerepel a közönség köreiben is, de a végeredmény így is kiemelkedő.

A kitöltők 47%-a Hamiltont jelölte meg a kedvenc versenyzőjének.

A háromszoros világbajnok a szavazatok 20,7%-át szerezte meg, ami több, mint amennyit visszatérése évében, 2010-ben Michael Schumacher elért, bár elmarad a 28%-os számtól, amit Schumacher 2006-ban, az első visszavonulása idején kapott. Fontos azonban, hogy ez a szám csak az F1-es rajongókat tartalmazza, arról nincs információ, hogy mekkora például Hamilton általános ismertsége.

A szurkolók imádják a Ferrarit Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A szurkolók továbbra is elismerik Fernando Alonso szereplését, annak ellenére, hogy a spanyol pilóta alá a McLaren Honda harmadik éve nem tud használható autót adni. A kétszeres világbajnok a kiltöltők 18%-ának a kedvence, a 3-4. helyet a Ferrari két pilótája, Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel érte el. Utánuk a Red Bull két pilótája, Daniel Ricciardo és Max Verstappen következik, majd nagy szakadék jön, hiszen a 7. helyezett Felipe Massa már kevesebb, mint 2%-ot kapott.

A csapatok rangsorában nincs igazi meglepetés, a Ferrari 31,9%-kal vezet, majdnem kétszerannyi rajongó kedvence az olasz istálló, mint ahányan a Mercedesért szorítanak, az viszont figyelemre méltó, hogy a német autógyártó csapata tavaly még csak az 5. volt, és Nagy-Britanniában 30,7%-kal ők a legnépszerűbbek, gyaníthatóan Hamiltonnak köszönhetően.

A McLaren szurkolói az elmúlt évek kálváriája ellenére is kitartanak a csapat mellett, alig vannak kevesebben, mint a Mercedes rajongói, és a nyomukban van a Red Bull is. A Williams már nem túl vonzó a közönségnek, mindössze a kitöltők 5%-a, minden 20. rajongó jelölte meg őket a kedvencüknek.

