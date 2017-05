Nem jó dugóban ülni, de Hamilton mögött a legrosszabb

Általában az élmezőny tagjai szoktak panaszkodni azért, mert a lassabb versenyzők nem engedik el őket időben, de az edzéseken fordulhat is a kocka. Kevin Magnussen kifakadt Lewis Hamilton miatt.

Még az ág is húzta Lewis Hamiltont a Monacói Nagydíj időmérő edzésén, mivel nem sikerült tökéletesíteni autója beállításait, és váratlanul már a Q2-ben kiesett a 14. helyen. Hamilton több kört is elvetett menet közben kisebb-nagyobb vezetői hibák miatt, és ekkor arra kezdett készülni, hogy a következő jól sikerüljön. Kevin Magnussen azt mondta, ő ennek itta meg a levét.

„Lewis volt a legrosszabb, de nem ő volt az egyetlen – nyilatkozta a Haas pilótája, amikor arról kérdezték, hogy ki tartotta fel az időmérőn. – Az utolsó kanyarban hibázott, aztán vissza akarta hűteni az abroncsait, de elég nagy helyet hagyott maga előtt, úgyhogy nem kellett volna visszavennie. Én éppen egy Q3-at érő körön voltam, de el kellett vennem a lábamat a pedálról.”

Nem jó Hamilton mögé beragadni Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

Magnussen panaszkodott Danyiil Kvjatra is, aki szintén morgott a rádión, majd az egyik Ferrari-pilótának is mutogatott, amikor úgy érezte, hogy feltartják őt. A Haas versenyzője rámutatott, a forgalom nem csak az időveszteség a probléma, hanem az is, hogy ilyenkor felborul a gumik hőmérséklete is.

Forgalomban az abroncsok is visszahűlnek, kiesünk a működési tartományból. Ilyenkor az egész etapunknak lőttek, legalábbis nálunk ez a helyzet.”

A dán pilóta elismerte, nehezükre esik a gumikat visszahozni az ideális állapotba, ezért különösen örült, mert a Q2-ben a második etapját egy tiszta kivezető körrel kezdte, de a lelkesedése nem tarthatott sokáig, mert utolérte Kvjatot, aki éppen a kivezető körén volt, és szerinte „csak kocsikázott, nem nézett bele a tükörbe, és ez sajtos lehűtötte az abroncsaimat.”

Magnussen nem szeret dugóban ülni Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„A második alkalommal jó körön voltam, minden rendben lett volna, de Lewis lelassított. Az első Q1-es körömben is forgalomba kerültem, a másodikban is. Nem is értettem az egészet, csak egy nagy közlekedési káosz volt, ezúttal kicsit balszerencsés voltam.”

A gumik optimális működési tartományának eltalálása másoknak is gondot okoz, egyebek mellett ezzel küszködik maga Hamilton is.

A forgalom Monaco szinte természetes velejárója, és bár a pilóták általában próbálnak figyelni egymásra, óhatatlanul is előfordul, hogy valaki rosszkor éri utol az egyik lassabb ellenfelét. Így járt Daniel Ricciardo is, aki csupán egy etapot teljesített a Q3-ban, de beragadt Max Verstappen mögé, pedig szerinte mögötte nagy hézag volt. „Hülye hibának” nevezte, hogy a csapata rossz ütemben küldte ki őt a pályára.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!