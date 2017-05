Hamilton nem érti, miért zuhant a középmezőnybe

Délelőtt még minden rendben volt a Mercedes háza táján, a második szabadedzésen viszont már nagy hátrányba kerültek. A csapatfőnök tudja a választ a kérdésekre.

Egy kétszeres győzteshez méltó teljesítménnyel kezdődött a Monacói Nagydíj hétvégéje Lewis Hamilton számára, hiszen szűk 2 tizedmásodperces előnnyel legyőzte a pontverseny éllovasát, Sebastian Vettelt, délután viszont nem boldogult, és Valtteri Bottashoz hasonlóan visszaesett a teljesítménye. Erre hírtelen ő sem tudott magyarázattal szolgálni.

„Nem értem – ismerte el. – Az első szabadedzés nagyon jól sikerült, az autó remekül működött, aztán ég és föld lett a különbség. Mintha fekete és fehér lett volna. A második edzés kissé másként alakult, valamiért nem tudtam bánni a gumikkal, rengeteget csúszkáltam. Rengeteget kell elemeznünk ahhoz, hogy kitaláljuk, mi ment félre, de bízom a srácaimban” – utalt a mérnökeire.

„Nem tudom, hogy a beállítások vagy csak a gumik miatt küszködtünk. Nem értem, miért nem működtek az abroncsok. Ezt szombatig alaposan körbe kell járjuk, de itt több idő van arra, hogy az autón dolgozzunk, hiszen két nap alatt kell megoldani a feladatot egy éjszaka helyett.

A Sky Sports rögtön szembesítette az eredménnyel Toto Wolffot, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatóját is, de ő azt mondta, inkább a pozitívumokkal akar foglalkozni.

„Rossz irányt választottunk egy elágazásnál a beállítások terén, azt gondoltuk, hogy jó lesz. Ennek az a következménye, hogy a 8-10. helyet szereztük meg. Elég drámai változtatásra van szükség, és ezt az edzés során nem tudtuk megoldani. Ehhez órák kellenek, tovább tart, mint maga az edzés, ezért úgy döntöttünk, hogy csak menjünk, és gyűjtsünk adatokat” – magyarázta Wolff.

Az volt a gond, hogy általában gyenge volt a tapadás.”

„Erre panaszkodtak a versenyzők, minden téren kiestünk a működési tartományból. Délelőtt eléggé versenyképesek voltunk, csak ehhez kell visszatérnünk, ez nem lesz túlságosan nehéz. Azonban így is elvesztegettünk egy edzést, amit a fejlődésre is használhattunk volna, és az adatok terén sem állunk jól, úgyhogy össze kell dugni a fejünket, és nyugodtnak kell maradnunk.”

Hamilton ugyanakkor pozitívumokat is talált a mai tapasztalataiban. Szerinte nem volt nehéz megszokni, hogy az idén szélesebb autót kell vezetnie, sőt, a műszaki paraméterek miatt kicsit könnyebb is a versenyzők dolga, mint eddig volt. Ettől függetlenül már az edzésen is kapkodta a levegőt.

„Minden ugyanaz, mint eddig, de jobb a tapadás, és ezért könnyebb is vezetni. Nagyszerű érzés. Monacóban mindig csodálatos vezetni, és ez mindenképpen a legjobb autó, amivel valaha is mentem itt – mondta, és hétköznapi hasonlattal is szemléltette, hogy milyen a váltás a tavalyi és az idei F1-es autó között. – Elég gyorsan meg lehet szokni.

Olyan, mintha egy normális, utcai autót vezetnénk, aztán átülünk egy SUV-ba. Alkalmazkodunk hozzá.”

A délutáni szabadedzést a 10. helyen záró Bottas hozzátette, hogy a beállítások módosítását a balansz javítása motiválta, és azt mondta, „reméli, hogy nem” festenek valós képet az eredmények, de szerinte így sincs okuk az örömre. Elismerte, hogy a szélesebb autókkal a pálya tényleg szűkebbnek tűnik, de egyetértett Hamiltonnal, hogy gyorsan hozzá lehet szokni az új méretekhez.

