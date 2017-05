Közös F1-IndyCar futam Indianapolisban? Miért ne?

Fernando Alonso részvételével a vasárnapi Indianapolis 500-nak lesz némi F1-es vonatkozása is. A spanyol főnöke, Zak Brown szerint tovább lehetne építeni az együttműködést a két sorozat között.

Régi problémája a Forma-1-nek, hogy a világbajnokság nem igazán képes meghódítani az amerikai közönség szívét. Alkalomszerűen akadtak népszerű futamok, de tartósan nem sikerült olyan vonzerőt felépíteni az Államokban, mint Európában vagy Ázsia bizonyos országaiban.

Fernando Alonso részvétele az idei Indy 500-on viszont nagy érdeklődést váltott ki, és Zak Brown, a McLaren ügyvezetője szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az F1 is visszatérjen Indianapolisba, akár ugyanakkor, amikor az IndyCar Series mezőnye is pályára lép ott.

Alonso a 2007-es USA Nagydíjon, Indianapolisban Forrás: Getty Images/AFP/2007 Getty Images/Paul Gilham

„A Forma-1 működött az IMS-en – nyilatkozta Brown az Autoweeknek a 2000 és 2007 között Indianapolisban rendezett F1-es futamról. – Azóta mintha kissé változtattak volna a pálya konfigurációján.

Szerintem a Forma-1 szempontjából lenne értelme annak, hogy a világ legnagyszerűbb pályáján is legyen verseny. Indianapolis jó adottságokkal rendelkezik, hogy jól kiszolgálja a Forma-1-et, ahogy a múltban is tette. A versenyzők is szeretik, és földrajzilag is könnyű idejutni.”

Alonso a hétvégén az Indy 500-on indul Forrás: Chris Owens 2017/Chris Owens / Ims Photo 2017

Brown eIismerte, hogy az F1 új tulajdonosa, az amerikai Liberty Media inkább showműsort szeretne csinálni a sportból más amerikai nagyvárosok utcáin, de úgy vélte, a Liberty általában hajlik együttműködések kialakítására, és ő maga szeretné, ha az F1 ismét Indianapolisban versenyezne. Ezt akár úgy is elképzelhetőnek tartja, hogy épp az IndyCar Series mezőnye is ott legyen.

Személy szerint úgy gondolom, minél izgalmasabb egy versenyhétvége, annál jobb. Elég menőnek hangzik egy közös IndyCar-F1 rendezvény. Nem tudom, miért lenne többé vagy kevésbé megvalósítható, mintha külön csinálnánk, úgyhogy miért is ne?”

Az F1 korábbi ügyvezetője, Bernie Ecclestone irányítása alatt fel sem merülhetett, hogy a világbajnokságnak otthont adó pályákon más, rangos bajnokság versenyeit is megrendezzék, azt pedig még most is nehéz látni, hogy egy esetleges, közös IndyCar-F1 hétvégén melyik sorozat lenne hajlandó átadni a másiknak a fő műsorszám státuszát.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!