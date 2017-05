A Williams újonca miatt meg kellett szakítani a második szabadedzést, de csapattársa, Felipe Massa szerint nem kell nagy ügyet csinálni abból, ha valaki a falnak megy Monacóban.

Lance Stroll okozta az egyetlen piros zászlót a Monacói Nagydíj első két szabadedzésén, amikor délután alaposan összetörte a Williamst a Casino kanyar előtti balosban. A közvélemény szinte már várt erre, mert rengeteg kritika éri Strollt az erős anyagi háttere, és a csapatnál nyújtott gyenge teljesítménye miatt. A Sky Sports szerint a médiaközpontban gúnyosan meg is tapsolták a kanadai pilótát.

„Nagyon elégedett voltam a nappal, eltekintve az apró ütközéstől a végén – nyilatkozta Stroll a délutáni szabadedzés után. - Meg kell néznem azokat az apróságokat, amiken javítanom kell szombatra. A 8-as kanyar és az utolsó kettő az, amikben igazán fejlődnöm kell."

Ez nagyon idegesítő, mert akárhányszor játszottam a Playstationön, ezeket a kanyarokat ott sem tudtam jól összerakni, aztán a válóságban is ezekkel gyűlik meg a bajom. Ezekre kell összpontosítanom szombatra. A harmadik szabadedzésen kicsit többet kell majd az autóban ülnöm, és a pálya bizonyos részeit jobban össze kell raknom."

Stroll abban a kanyarban, ahol később balesetet szenvedett Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Stroll azt mondta, hogy a határait kereste, de a pálya porosabb részére hajtva elvesztette az uralmát az autója fölött, és nekicsapódott a szalagkorlátnak. A balesetet „tipikus utcai pályás esésnek" nevezte, és azzal a közhellyel élt, hogy ha az ember nem ér a falhoz Monacóban, nem is vezet igazán a határon. Rutinos csapattársa, Felipe Massa is védelmébe vette az ifjú kanadait.

"Emberek, most először jött Monacóba, az ilyenek előfordulnak – mondta. – Csupán nekicsúszott a védősávnak. Azt is lehetne mondani, hogy üdvözöljük Monacóban. Az pozitívum, hogy nagyon jó köröket ment ma, sokkal versenyképesebb volt, mint Barcelonában, egy olyan pályán, amit jól ismer. Monaco, az Monaco, ezt meg kell érteni. A legkisebb hiba is tönkreteheti az ember edzését."

Massa egyébként azt mondta, noha nem teljesen elégedett az autóval, jobbnak érzi a hercegségben, mint a korábbi években.

