Hamilton a pályán akarja lerendezni Vettellel

Nem szeretne játszmázni, úgy akar győzni, hogy az ellenfele is a legjobbját nyújtja. Monacóban ismét méltatta Vettelt, aki kevésbé lelkesen dicsérte vissza őt – de vajon elfogyott-e a Ferrari legnagyobb előnye?

Pár évvel ezelőtt, amikor a Red Bull versenyzőjeként futószalagon húzta be a vb-címeket, Sebastian Vettel nem részesült túl sok dicséretben az ellenfelei részéről: a Forma-1 másik két legnagyobb sztárja, Lewis Hamilton és Fernando Alonso dacszövetséget alkotva kánonban fújta azt a nótát, hogy csak az autója miatt nyer. Ám amikor Hamilton az idén először egyenlő esélyek mellett találta magát szemben vele, hangnemet váltott. Az év eleje óta többször szembedicsérte ferraris riválisát, sőt odáig merészkedett, hogy azt mondta, még senkivel nem élvezte ennyire a harcot.

Ugyanebben a szellemben folytatta Monacóban is, két héttel az után, hogy a Spanyol Nagydíjon kiélezett csatában legyőzte Vettelt, 6 pontra közelítve meg őt világbajnoki tabellán. A kérdésre, hogy mi nyűgözi le benne a leginkább, Hamilton először rávágta:

Pillanatnyilag az autója!"

Persze nem állt meg itt; érezve, hogy ez a válasz kétértelműen hangzik, pár másodperc múlva magától méltatni kezdte Vettel „kivételes tehetségét és gyorsaságát." Azt állította, nem változott meg róla a véleménye, mert korábban sem tartotta kevésre a képességeit.

„Én is jól tudom, milyen, ha a tiéd a legjobb autó: akkor is ugyanúgy el kell végezned a munkádat. A többieknek sokkal könnyebb kifogásokat találni, és másokra mutogatni, ha valami nem jön össze – jelentette ki. – Amikor Sebastian a Red Bullnál volt, nyilván szerettem volna, ha nekem is gyorsabb autóm van, de az utóbbi pár évben ő mondhatta volna el ugyanezt rólam. Ez nem von le abból, hogy kivételes versenyző, amit évről évre bebizonyít."

Vettel már Barcelonában is kevésbé lelkesen méltatta az ellenfelét, és amikor Monacóban szembesítettük Hamilton szavaival, megint inkább azt emelte ki, hogy mennyire különböző személyiségek.

„Azt régóta tudjuk róla, hogy mekkora versenyző, senkinek nem kell bemutatni – válaszolta az Origo GPhírek-nek a Ferrari ásza. – Az elmúlt években nagyon sokszor elmondtam, milyen gyorsnak tartom, szerintem ezt felesleges mindig megismételnem. Úgysem az én véleményem a lényeg.

Tisztelem azért, amit a pályán csinál, azért, amilyen versenyző. A pályán kívül nagyon különbözőek vagyunk, de ez szerintem nem probléma."



Hamilton tisztában van vele, hogy a Ferrari és a Mercedes autója jelenleg egyformán gyors, ezért az ő egyéni teljesítményük döntheti el a vb-t, és a küzdelemben rengeteget fog számítani, melyikük bírja jobban a pszichés nyomást. Játszmákba azonban állítása szerint nem szeretne belemenni.

„Az egyik legfontosabb, amit egy olyan ellenfélben becsülni lehet, mint Fernando vagy Sebastian, az a mentális állóképessége – mondta Hamilton. – Ő stabilnak tűnik, és azt szeretném, ha a lehető legjobb állapotban lenne, amikor autóba ül. Nem akarom pszichológiai játszmákkal elbizonytalanítani a pályán kívül, mert úgy kell legyőznöm, hogy a maximumát nyújtja. Izgatottan várom az egész szezonon át tartó csatát vele. Fizikailag és technikailag is kimerítő ő lesz..."

Beérte-e a Mercedes a Ferrarit?

Egy fontos különbség mégis van a két rivális autója között: a Ferrari szélesebb hőmérsékleti tartományban működik jól, és hatékonyabban menedzseli a gumikat, ezért kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. Legalábbis az első négy versenyen így volt, mert a Spanyol Nagydíjon úgy tűnt, Hamilton a gumigyilkos barcelonai pályán is képes volt sokáig életben tartani a Pirelliket. Az Origo GPhírek-nek azonban szerdán azt mondta, még nem biztos, hogy a Mercedesnek sikerült kiütnie a Ferrari kezéből ezt az ütőkártyát.

Nem hiszem, hogy ez az előnyük elveszett.

Az autójuk ezután is nagyon finoman fog bánni a gumikkal, úgyhogy nekünk is egyre jobbnak kell lennünk ebben – ismerte el. – Szerintem még mindig maradt egy csekély előnyük, bár az igaz, hogy előző versenyen elvégeztünk pár változtatást, ami segített, és a bahreini teszten, illetve Szocsiban is rájöttünk pár dologra. Azért még mindig van hová fejlődnünk. Ez egy folyamatos munka, de a legutóbb tényleg sokkal jobban boldogultam a gumikkal. Más pályákon, ahol mások a körülmények, nem feltétlenül lesz így."

A Ferrari tengelytávja jelentősen rövidebb a Mercedesénél, és Monacóba a három leglágyabb keveréket vitte el a Pirelli, ami általában szintén nekik kedvez.

Hamilton nem tudja, hogy ez most is így lesz-e, bár van oka bizakodni, hiszen a barcelonai pálya utolsó, szűk kanyarokkal tűzdelt szektorában, amely sok szempontból Monacóra emlékeztet, a Mercedes volt a leggyorsabb. A Ferrari ott még a Red Bull-os Max Verstappennél is rosszabb részidőt ért el, de Kimi Räikkönen cseppet sem aggódik emiatt.

Monacót nincs értelme egy másik pálya akármelyik szektorához hasonlítani, mert teljesen más az egész.



Meg kell várnunk, hogyan indul a hétvégénk, először el kell kezdenünk róni a köröket – mondta az Origo GPhírek kérdésére a finn. – A normális rutint kell követnünk, csak minél több időt kell töltenünk odakint, mert a körülmények rengeteget változnak a hétvégén, hiszen a pályát egyébként nem használják. Rá kell éreznünk az autóra és a ritmusra."

Vettel szintén úgy vélte, a Ferrarinak semmi félnivalója nincs a hercegségben, mert technikai és operatív téren egyformán erős. Ráadásul kényelmesebben vezethetőnek tűnik, mint a Mercedes, amit Hamilton Monacóban „megvadult bikának" nevezett – igaz, hozzátette: élvezi a kihívást, hogy megzabolázza.

„Szerintem mind az öt versenyt megnyerhettük volna, ha egy-két dolog másképp alakul – jelentette ki Vettel. – Még messze van a szezon vége, ezek a dolgok hosszú távon ki fognak egyenlítődni. A lényeg az, hogy mindig ott voltunk az elsők között. Habár akadtak zűrös péntekjeink és rossz szombatjaink, a versenyeken soha nem maradtunk le."

