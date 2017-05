Letaszítja-e Hamilton Vettelt a tabella éléről?

A Forma-1 legpatinásabb nagydíjával folytatódik a világbajnokság, Monte-Carlo szűk utcáin újabb szoros küzdelmet vívhat a győzelemért a Mercedes és a Ferrari. Alonso önszántából hagyja ki a McLaren egyik legfontosabb versenyét, Jenson Buttont viszont újra a mezőnyben köszönthetjük. A mindig nehéz Monacói Nagydíjon a szélesebb autók sem könnyítik meg a pilóták dolgát.

A Forma-1 mezőnye a bajnokság leghíresebb és egyben legkülönlegesebb pályájára látogat el a hétvégén, Monte-Carlo szűk, kanyargós utcáin a 64. Monacói Nagydíjat fogják megrendezni. Az F1 ékszerdobozának is nevezett, gyönyörű környezetben fekvő pálya sok szempontból eltér a többi versenyhelyszíntől. Sokkal rövidebb például, mint a többi pálya, csupán 3337 méter hosszú. Itt kell teljesíteni a legtöbb kört a futam alatt (78-at), a versenytáv mégis itt a legrövidebb, a 260 kilométerével messze elmarad a többi pálya számára előírt 305 km-től. A tempó lényegesen lassabb, mint máshol - noha a pályát övező korlátoktól centiméterekre köröző autók itt is nagyon gyorsnak tűnnek -, Daniel Ricciardo tavalyi, pole pozíciót érő körének átlagtempója mindössze 163 km/ó volt. A körrekordot egyébként Kimi Räikkönen tartja még 2016-ból, 1:13.532-es idővel.

A Forma-1 ékszerdoboza Forrás: AFP/Valery Hache

A pályán egy igazi egyenes sincs, a célegyenesnek nevezett szakasz is ívelt, és a végsebesség a 300 km/ó-t sem éri el. A helyhiány miatt előzni is sokkal nehezebb, mint a pályák többségén, és DRS-zónából is csak egy van, az első kanyar előtt. A pálya nem terheli meg az abroncsokat, ezért száraz időben szinte garantálható a versenyzőnkénti egy bokszkiállás, sokan már a verseny első köreiben letudhatják a kötelező kerékcseréjüket. A Pirelli a három legpuhább keveréket - a lágy, a szuperlágy és az ultralágy gumikat - vitte el Monacóba, ahol idén először a csapatok választhatták ki, mennyit kérnek az egyes abroncstípusokból. A legnépszerűbb választásnak az ultralágy abroncsok bizonyultak, a Red Bull 11-et, a Ferrari 10-et, a Mercedes 9-et kért belőlük.

A tavalyi verseny óta a pálya vonalvezetése nem változott, viszont történtek kisebb-nagyobb módosítások, például a pálya jelentős részét újraaszfaltozták, és bizonyos pontokon, például az első öt kanyarnál javítottak a szalagkorlátok biztonságán. Az Uszodának nevezett sikán mellett a fekvőrendőröket lecserélték egy egybefüggő, a pályával párhuzamosan elhelyezkedő rázókőre.

A monacói pályarajz Forrás: FIA

A hétvége fő kérdései

Miért hagyja ki Alonso a Monacói Nagydíjat?

Nemcsak a hétvége, hanem az egész 2017-es idény egyik legnagyobb sztorija, hogy

Fernando Alonso kihagyja a Monacói Nagydíjat, és helyette az Egyesült Államokban vesz részt a legendás indianapolisi 500 mérföldes versenyen.



A hír annyira váratlanul ért mindenkit, hogy a másfél hónappal ezelőtti bejelentést sokan megkésett áprilisi tréfának hitték, azonban hamar kiderült, hogy Alonso tényleg a tengerentúli viadalt választotta Monaco helyett, ráadásul a csapata támogatásával: a McLaren színeiben, Michael Andretti sikeres alakulatában, Honda motorral próbál szerencsét. Az F1-ben eddig pont nélkül álló McLaren-Hondánál valószínűleg belátták, hogy a spanyol kedvére kell tenniük, ha továbbra is a csapatnál szeretnék tartani őt, és az amerikai kiruccanásban hamar meglátták a marketinglehetőséget is. Alonso próbálkozását az USA-ban is óriási figyelem kíséri, hiszen évtizedek óta nem volt rá példa, hogy egy aktív F1-es sztár bevállalta a szereplést az európai versenyektől rengeteg szempontból különböző futamon.

Alonso az Indy 500-on indul vasárnap Forrás: Indy 500

A kétszeres világbajnoknak rendkívül gyorsan kellett tanulnia, mert korábban soha nem indult oválversenyen, és IndyCar autóban is csak pár nappal az első hivatalos gyakorlás előtt ült először. Az edzéseken azonban mindenki számára bizonyította, hogy kiérdemelte a helyét a mezőnyben: napról napra magabiztosabban vezetett, a vasárnapi időmérőn pedig az előkelő 5. helyet szerezte meg, maga mögött hagyva több korábbi Indy 500 győztest és IndyCar bajnokot. Azt továbbra is lehetetlen megjósolni, mire lesz képes a vasárnapi esti versenyen, amikor már forgalomban kell bizonyítania a 32 másik pilóta ellen, de a vetélytársai komoly ellenfélként számolnak vele.

Sokakban felmerült persze a kérdés, hogy Alonso helyesen döntött-e, amikor Indianapolist választotta a másik legendás futam, a Monacói Nagydíj helyett. Az F1-es pilóták többsége úgy nyilatkozott, kötelességüknek érzik, hogy minden nagydíjon részt vegyenek, ezért biztosan nem hagynának ki egy futamot sem egy másik kaland kedvéért. Hasonló véleményen volt Nico Hülkenberg is, aki 2015-ben első nekifutásra megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, de a következő évben nem szállt harcba a címvédésért, mert a futam ütközött az F1-es Európai Nagydíjjal. Alonso ráadásul pont azt a versenyt hagyja ki, ahol a McLarennek a legnagyobb esélye van a pontszerzésre - a lassú utcai pályán valószínűleg sokkal versenyképesebbek lesznek, mint az eddigi helyszíneken. A spanyol azonban láthatóan boldogan feláldozza a potenciális pontszerzést az amerikai élményért. "Vérbeli versenyző vagyok, mindig is az voltam, ezért úgy érzem, ott a helyem a világ egyik legnagyobb autóversenyén, az Indy 500-on - jelentette ki. - Sajnálom, hogy idén Monaco kimarad nekem, de ott már sokszor versenyeztem, és nyertem is. Most az Indy 500-at szeretném megnyerni, ahogy később Le Mans-t is."

Mire lesz képes a visszatérő Button?

Jenson Button ugyan tavaly búcsút intett a Forma-1-nek, de már akkor sem jelentette ki egyértelműen, hogy az utolsó futamát teljesítette Abu-Dzabiban. A McLaren csapat tagja maradt, és rögtön az idény hatodik futamán visszatér a mezőnybe korábbi csapattársa, Alonso autóját vezetve. "Kicsit szürreális érzés, hogy a Monacói Nagydíjon visszaülhetek az autóba. Amikor Eric (Boullier) felhívott, egy percig sem gondolkoztam - ez egy különleges helyzet, nagyszerű lehetőséget kaptam - nyilatkozta Button, aki még egy kört sem tett meg az új szabályok szerint épült, idei Forma-1-es autókkal. A brit biztos benne, hogy a tavalyinál komolyabb fizikai terhelést gond nélkül bírni fogja. - Az elmúlt hónapok nem a pihenésről szóltak, több triatlont is teljesítettem, rengeteget edzettem."

Button visszatér Monacóban Forrás: AFP/Bertrand Langlois

Csapattársa, Stoffel Vandoorne szerint Button az új, gyorsabb autóhoz is hamar hozzászokik majd. "Szerintem rendben lesz. Igaz, hogy egy ideje nem vezetett, és pont Monacóban tér vissza, de ez előny is lehet a lassú tempó miatt - magyarázta a belga. - Az autók tényleg gyorsabbak lettek, de a lassabb kanyarokban hasonló a tempónk a tavalyihoz. Azt se felejtsük el, hogy 17 évnyi tapasztalata van a Forma-1-ben - korábban is vezetett már gyors autókat, szerintem hamar formába lendül majd." Button ráadásul azon a pályán térhet vissza, ahol a McLaren jó eséllyel az idei legeredményesebb versenyét teljesítheti. A lassú kanyarokkal teli, rendkívül szűk utcai pályán sokkal kisebb szerepet játszik a motorerő, ennek is köszönhető, hogy Alonso tavaly az 5. helyen ért célba. A McLaren pontszerzési esélyeit növeli, hogy jelentős fejlesztéseket visznek a hercegségbe. "Már Barcelonában is látszott, hogy javultunk, Monacóba pedig további újításokat viszünk. Ha Fernando Spanyolországban a 7. helyre tudott kvalifikálni, akkor itt is bizakodhatunk" - nyilatkozta Button, akinek egyértelműen az a célja, hogy megszerezze a McLaren idei első pontjait.



Átveszi-e a vezetést Hamilton a bajnokságban?

Lewis Hamilton hamar talpra állt az oroszországi gyenge hétvégéje után, Barcelonában feszült taktikai csatában szerzett fontos győzelmet Sebastian Vettel előtt. Ezzel a Mercedes lett az első csapat, amely zsinórban két versenyt tudott nyerni a 2017-es idényben, Hamilton pedig 6 pontra megközelítette a németet a pontversenyben. Ez azt jelenti, hogy

ha Monacóban is nyerni tudna, Vettel eredményétől függetlenül a tabella élére kerül.



A Mercedes azonban nem készülhet felhőtlen optimizmussal a monacói versenyre, többek között a barcelonai megbízhatósági gondok is aggaszthatják őket. Bottas élesben nem is használhatta az új fejlesztésű motorját, miután a pénteki edzések után vízszivárgást észleltek benne. A futamnak azzal az erőforrással vágott neki, amelyet az első négy nagydíjon is használt, de az a versenytáv közepén felmondta a szolgálatot a turbófelöltő korábban nem észlelt hibája miatt.

A Mercedes Monacóban a Ferrariénál jelentősen hosszabb tengelytávja miatt is aggódhat, ez ugyanis elméletileg hátrányt jelent a pálya nagy részét kitevő szűk kanyarokban.

A Mercedes versenye nem volt felhőtlen Barcelonában Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Susana Hinojo

Barcelonában viszont a Ferrari pont abban a harmadik szektorban volt a leglassabb, amelynek a vonalvezetése a legjobban emlékeztet Monacóra. Ezen a szakaszon nemcsak a Mercedesektől, hanem Verstappentől is kikaptak, de Räikkönen nem különösebben aggódik emiatt. „Szerintem nem voltunk rosszak ott - nyilatkozta a finn az Origo GPhíreknek Monte-Carlóban. - Monacót nincs értelme egy másik pálya akármelyik szektorához hasonlítani, mert teljesen más. Meg kell várnunk, hogyan indul a hétvégénk, el kell kezdenünk róni a köröket. A normális rutint kell követnünk, csak minél több időt kell eltöltenünk odakint, mert a körülmények rengeteget változnak a hétvégén, hiszen a pályát egyébként nem használják. Rá kell éreznünk az autóra és a ritmusra."

Räikkönen egyébként sem tulajdonít nagy jelentőséget a tengelytávra alapozó esélylatolgatásoknak. „Az autónk tengelytávja eddig is ugyanekkora volt, nekünk tökmindegy, hogy hosszúnak vagy rövidnek számít-e. Remélhetőleg úgy fog viselkedni, mint az eddigi pályákon" - mondta.

Okozhat-e meglepetést a Red Bull?

Monaco annyira különbözik az Forma-1-es pályák többségétől, hogy a hercegségben a szokásosnál gyakoribbak a meglepő eredmények. Számos példát láttunk már sok balesettel tarkított, káoszba torkolló Monacói Nagydíjakra, különösen vizes pályán, bár úgy tűnik, idén az időjárás megkegyelmez a mezőnynek. Az utcai pályán az erősorrend is eltérhet a megszokottól. Az F1 leglassabb aszfaltcsíkján kevésbé számottevő a motorerő, sokkal nagyobb szerep jut a leszorítóerőnek, a mechanikai tapadásnak és az autók kezelhetőségének, ezért olyan csapatok is reménykedhetnek a jó szereplésben, akik más pályákon kevésbé villognak.

Tavaly például a Monacói Nagydíj volt az egyetlen verseny az idényben, ahol a Red Bull volt a leggyorsabb, bár végül nem sikerült győzelemre váltaniuk a fölényüket. Daniel Ricciardo az egész hétvége során remek formában vezetett, a pole pozícióval indulva a futamon is meggyőző teljesítményt nyújtott, egy csúnya baki azonban Hamilton javára döntötte el a küzdelmet. A vizes pályán kezdődő futamon Ricciardo kényelmes előnyt épített fel, és a bokszkiállások után is vezette volna a versenyt, a második kerékcseréjénél azonban a csapat felkészületlenül, új kerekek nélkül fogadta őt a bokszutcában, amivel körülbelül 10 másodpercet veszített. Az ausztrál rendkívül csalódott volt, hiszen nagyon szeretett volna Monacóban futamot nyerni, ráadásul úgy tűnik, erre idén kevesebb esélye lesz, mint tavaly.

Az új rázókő az Uszodánál Forrás: Farkas Péter - GPhírek

"Tavaly volt egy jó kasztnink, ezért Monacóban tudtunk villantani, mert itt nem számít annyira a motorerő. Idén azonban nem a miénk a legjobb kasztni, ezért nem lesz olyan jó lehetőségünk, mint tavaly. Ha a Szingapúri Nagydíjig összeszedjük magunkat, ott talán lehet esélyünk" - nyilatkozta Adrian Newey, aki hozzátette, a Barcelonában bevetett fejlesztések csak kis előrelépést jelentettek, és valójában a sajtó fújta fel az újítások jelentőségét.

Több balesetet látunk-e a szélesebb autók miatt?

A szabályváltozások részeként a 2017-es autók szélessége 180 cm-ről 200 cm-re nőtt, és ezt Monacóban minden bizonnyal jobban megérzik majd a pilóták, mint az eddigi versenyeken. A korábbi éveknél is jobban kell vigyázniuk, hogy ne csapják a falhoz az autójukat, és az amúgy is kevés előzési lehetőséget kínáló pályán még nehezebb lesz sikeres manővert végrehajtani. Legalábbis elméletben, Räikkönen szerint azonban a gyakorlatban ebből nem sokat fogunk észrevenni. "Lehet, hogy tévedek, de nem számítok érezhető különbségre - nyilatkozta szerdán. - Az eddigi pályákon egy kicsit éreztük a különbséget, amikor az első köreinket teljesítettük, de senkinek nem okozott még komolyabb problémát. Senki nem hajtott le azért a pályáról, mert szélesebb lett az autó."



Räikkönen nem aggódik a szélesebb autók miatt Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Urbanandsport

Vettel és Hamilton is hasonlóan vélekedett a szélesebb autókról, Ricciardo szerint viszont az előzések számát csökkentheti a változás. "Összesen 20 cm-rel lettek szélesebbek az autók, ez nem tűnik túl soknak, de ha egy ilyen szűk pályán összetorlódnak az autók, akkor jobban észrevesszük majd - jósolta az ausztrál, aki szerint így is lesznek bátor próbálkozók, ami az ütközések számát növelheti. - Az a lényeg, hogy jó rajthelyet szerezzünk - ha elkerüljük a tömeget, könnyebben kimaradunk a necces helyzetekből."

A hétvége programja

2017. május 25., csütörtök

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. május 27., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. május 28., vasárnap