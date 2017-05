Túl hosszú a Mercedes? Nem tartanak Monacótól sem

A Mercedes hosszabb tengelytávot választott a szezon előtt, ami jól jöhet bizonyos pályákon, de Monacóban elméletileg hátrányt okozhat. Valtteri Bottas azonban nem aggódik a jövő hétvége miatt.

A Ferrarinál hosszabb tengelytávú autót épített a 2017-es szezonra a világbajnoki címvédő Mercedes istálló, ez elméletileg a tempós kanyarokban kedvező a számukra, de nem könnyíti meg a pilóták feladatát a szűk, kanyargós pályákon, amilyen a jövő hétvégén zajló Monacói Nagydíj helyszíne is. Valtteri Bottas azonban így sem aggódik, szerinte az eddigi eredmények optimistává teszik őket.

A Mercedes az idei öt futamból hármat megnyert, vezetik a konstruktőri világbajnokságot, és Lewis Hamilton hátránya csupán hat pont Sebastian Vettel mögött. Ennél fontosabb azonban, hogy a Spanyol Nagydíjat rendező barcelonai pálya harmadik, lassú szektorában az Ezüstnyilak voltak a leggyorsabbak, hiába hosszú az autójuk tengelytávja.

Nem lesz gond a hosszú Mercedesszel Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A Mercedes legjobbja 27.647 volt a hétvége során, bő 4 tizedmásodpercet vertek a Ferrarira, ami csak 28.055-öt tudott, náluk még a 27.965-öt teljesítő Red Bull is jobb volt. Bár a különbséget felnagyíthatják az eltérő beállítások, és a hosszú egyenesre való optimalizálás, Valtteri Bottas így is bizakodóan nyilatkozott a Motorsport.com-nak.

„Úgy gondolom erős teljesítményt nyújtottunk az utolsó szektorban, ami kizárólag a lassú kanyarokról szól, és a fordulók szinte egymást érik, ahogy Monacóra is ez jellemző, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy ott is nagyon jók legyünk. Arra számítunk, hogy a Ferrarival megint szoros lesz a küzdelem, és lehet, hogy a mezőny is közelebb lesz hozzánk,

kevesebb az egyenes, úgyhogy a Red Bull is erős lehet.”

„Minden lehetőségünk adott ahhoz, hogy jó hétvégénk legyen, egyáltalán nem gondolom, hogy lépéshátrányban leszünk Monacóban” – mondta Bottas, aki különösen várja az utcai versenyt, mert korábbi csapatának, a Williamsnek nem jött ki a lépés a hercegségben, amíg ő náluk versenyzett.

A kanyargós szektorban is legyőzték a Ferrarit Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Susana Hinojo

„Monaco eddig okés volt, de csapatként mindig iszonyúan szenvedtünk ott, úgyhogy még nem volt olyan autóm, amivel ott is küzdhetek a dobogóért, ellentétben a mostani helyzettel. Mindent lehetségesnek tartok. Az időmérő nagyon fontos, és a versenyen sem lehet hibázni. Ahogy mindig, most is a lehető legtöbb pontra hajtok.”

