Két szakembert már ki is neveztek, és a műszaki területen túl is segítenék a csapatok munkáját. Együttműködést ígértek az FIA-val.

Saját mérnökcsapatot állít fel a Forma-1-et működtető szervezeten belül Ross Brawn, az F1 új sportigazgatója. A brit szakember korábban többször elmondta, hogy a jövőben minden szabálymódosítás előtt meg akarnak bizonyosodni arról, hogy az a fenntarthatóság és a szórakoztatás érdekeit szolgálja, ezért saját szakértői csapatot verbuvál, hogy megalapozott döntések szülessenek.

A Forma-1-ben manapság igen bonyolult folyamat eredménye a szabályalkotás. Az elképzelések ratifikálása továbbra is az FIA feladata, és bizonyos területeken, például a biztonsággal kapcsolatban monopóliummal is rendelkeznek, de a legtöbb esetben kénytelenek figyelembe venni a csapatokat és a jogtulajdonost is magában foglaló Stratégiai munkacsoport döntéseit.

A pályán zajlik a küzdelem, a háttérben viszont együttműködést próbálnak kialakítani Forrás: AFP/Alexander Nemenov

Itt gyakran ad hoc megoldások születnek, Brawn ezért a jogtulajdonos szervezetén belül műszaki szakértőkből álló csapatot állít fel, hogy megvizsgálhassák a technikai és egyéb szabályok megváltoztatásának hatásait. Pénteken kiderült, hogy az aerodinamikai ügyek felelőse Jason Somerville lesz, aki korábban a Williams, a Toyota és a Lotus csapatát is erősítette.

Jason Somerville első munkatársa Craig Wilson lesz, aki a járműdinamikai területtel foglalkozik majd, miután megjárta a BAR, a Honda, a Brawn és a Williams csapatot is. Érdekesség, hogy augusztus 1-től Nigel Kerr, a BAR, a Honda, a Brawn és a Mercedes vállalati stratégiáért felelős vezetője is csatlakozik a stábhoz pénzügyi igazgatóként, de a feladata a csapatokkal való együttműködésre irányul majd.

Brawn és korábbi versenyzője, Lewis Hamilton Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Örömmel üdvözlök három hihetetlenül tapasztalt személyiséget, akik több évtizede szakértők a Forma-1-ben. Olyan csapatot építünk, ami szorosabb összeköttetést alakít ki a Forma-1 menedzsmentje és a sportban érdekeltek között, és biztosítják, hogy a szabályok minden érintett bevonásával születnek meg.”

Leszámolnának a híres Concorde szerződéssel is

Miközben Brawn azon dolgozik, hogy rendet tegyen az F1 szabályalkotási folyamataiban, Chase Carey a sport szerződéses viszonyain próbál változtatni. Erre 2020 előtt nincs reális lehetősége, mert addig érvényesek a jogtulajdonos és a csapatok között megkötött kétoldalú egyezmények, utána viszont új alapokra helyezné a sport működését.

Chase Carey együttműködést akar építeni Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Van ez a híres dokumentum, amit Concorde szerződésnek hívnak – nyilatkozta. – Ez egy megállapodás, ami minden 6-8 évben előkerül, és most 2020-ig érvényes. Ez határozza meg a csapatokat érintő pénzügyeket. Szerintem az lenne a célunk, hogy sokkal inkább hosszú távú együttműködést alakítsunk ki, amit nem kell nyolcévente újratárgyalni, hanem folytatólagos.”

Carey elkerülné, hogy a csapatok elkezdjenek ügyeskedni annak érdekében, hogy saját maguknak a legjobb anyagi feltételeket harcolják ki, de elismeri, hogy az eddigi kultúrát nehéz lesz megváltoztatni. Szerinte mindenkinek túl kell lépnie a pályán zajló csatározásokon, és bizonyos ügyekben együttműködni a többiekkel.

A Red Bull javaslataira érdemes odafigyelni Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Ebben a sportban mindenki magáért küzd, ez viszont ahhoz vezet, hogy 1+1-ből csak 1,5 lesz – vélte. – Ha össze tudunk fogni, és kitaláljuk, hogy mi a legjobb irány mindenki számára, akkor az 1+1-ből 3 alakul ki. Ez a célunk, hogy változtassunk a sport kultúráján. Egyelőre jól haladunk, igazi nyitottságot tapasztaltunk.”

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója méltatta az F1 új menedzsmentjének munkáját. Az Auto Motor und Sportnak kijelentette, szerinte a Ferrari-rajongó kisfiút nem lehetett volna Bernie Ecclestone idejében bevinni a csapathoz a verseny alatt, és elárulta, versenyről versenyre új ötletek merülnek fel a jogtulajdonos és a résztvevők együttműködése révén.

Mi sokszor felvetettünk olyan gondolatokat, amiket később nem támogattak, de manapság már nem felülről diktálnak, hanem közösen dolgozunk, hogy az egész rendezvény vonzóbb legyen

– mondta Marko, aki az Osztrák Nagydíj miatt Sean Bratches kereskedelmi igazgatóval is gyakran egyeztet. „Küldtünk neki egy listát az ötleteinkkel, és egy órán belül mind a tíz pontot elfogadták. Más a hangulat, de közben feszültek a tárgyalások az új szabályokról, a technikai ügyekről, a motorokról és a pénzügyi feltételekről.”

