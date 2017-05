Newey-nak rendbe kell tennie a Red Bullt

A tervezőzseni szerint ő alig dolgozott az idei autón, de az ő feladata, hogy a gyenge szezonkezdet után mentse, amit lehet. Már Barcelonában volt látszata a munkájának.

Az idei szezon egyik nagy csalódása a Red Bull szereplése, hiszen az osztrák kézben lévő brit istállótól a közvélemény azt várta, hogy a Mercedes kihívója lesz a világbajnoki címért folyó harcban, de az RB13 egyelőre nem elég gyors, és ötből mindössze egyszer értek célba mindkét autójukkal.

Az idei szabályváltozások jó lehetőségeket teremtettek a felzárkózáshoz, és úgy tűnt, eljön Adrian Newey, a csapat tervezőzsenijének az ideje, de ő az új autó megalkotásakor még mindig az Aston Martin sportautó befejezésével volt elfoglalva, ezért csak alig foglalkozott az F1-es projekttel.

Szükség van a tehetségére Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Az én részvételem csak igen csekély volt – ismerte el a Globónak. – Tudom, hogy az emberek azt hiszik, én terveztem az autót, de ez nem igaz. Az RB13-ason csak Ausztrália után kezdtem el dolgozni – tette hozzá, de elismerte, hogy a Barcelonában bemutatott fejlesztések már azután alakultak ki, hogy ismét munkába állt az F1-es csapatnál.

Szerintem gyorsulhatunk még, de nem tiszta, hogy mennyit.”

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is ezt reméli, elárulta, hogy Newey mostanában a pilóták visszajelzéseit gyűjti, és most már „nagyon beépült” az F1-es ügyekbe, „ami jó ideig így is marad.” Horner szerint az Aston Martin-projekt még nem zárult le, és Newey-nak lesz még dolga a Valkyrie nevű új modell-lel, „de most nagyrészt erősen az F1-re összpontosít.”

Verstappen vagy Ricciardo leléphet, ha nem nyernek futamot Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Persze, eddig is részt vett – magyarázta. – A heti megbeszélésekre beült, és bevontuk az autó koncepciójának és fejlesztési irányának meghatározásába is. A tervezőcsoportot úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjon Adrian igencsak sajátos munkamódszeréhez.”

A javulásra elsősorban azért van nagy szükség, mert bár a csapat azt állítja, hogy mindkét pilótájukat betonbiztos szerződés köti a csapathoz, iparági bennfentesek azt sejtik, hogy Daniel Ricciardo és Max Verstappen részére is van kiugrási záradék arra az esetre, ha a csapat nem hozná az eredményeket.

Joe Saward szakblogger szerint a Red Bull „győztes autót”, az egyéni világbajnokság első 5 helyét, és a konstruktőri bajnokság első 3 helyét ígérte a pilótáinak, akik távozhatnak, ha a három feltétel közül kettő nem teljesül. Jelen állás szerint ez az egyik versenyző esetében mindenképpen lehetséges.

