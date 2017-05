Nem halászik többé a Forma-1 legnagyobb playboya

Életútja felfoghatatlanul kalandos, botrányoktól sem mentes, világsztárok által kísérve. Egy mondatban talán így lehetne összefoglalni Flavio Briatore elmúlt 67 évét. Az olasz üzletember a divat, a Forma-1 és a foci világában is letette a névjegyét. A divat- és sportdiktátor Monacóban adott interjút az Origónak.

Flavio Briatore az UNESCO gáláján Forrás: DPA/AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit/Jürg Carstensen

Rendkívül korán kezdett „üzletelni", ennyire nem akart a pedagógus szülei nyomdokaiba lépni?

Nem, tényleg nem akartam. Apám, aki nagyon konzervatív ember volt, hatalmas cipőket vett nekem, hogy sokáig tudjam hordani őket.

Láttam a többi gyereket, akik jobb cipőkben vagy farmerban jártak, és eldöntöttem, hogy egy nap én is megengedhetem majd magamnak mindezt.



Ha az ember egy kisvárosba születik, tudja, hogy nem sok lehetősége adódik majd, és én valóban ki akartam tűnni a többiek közül. Hatévesen az általános iskolában már futballisták matricáival „kereskedtem", később dolgoztam étteremben, pizzériában, biztosítási ügynökként, sőt – leginkább a lányok miatt – még síoktatóként is, de természetesen a Benetton felvirágoztatása jelentette az igazi áttörést az életemben.

Innen már egyenes út vezetett a Forma-1-es világába?

Lassan harminc éve már, hogy részt vettem az első nagydíjon, hihetetlen, mennyire megváltozott azóta ez a világ. Emlékszem, mindenki rajtam nevetett, hiszen a Benetton egy pólómárka volt, és én egyszer csak ott álltam a versenyautók között mindenféle tapasztalat nélkül. Ez hatalmas kihívást jelentett a számomra. Aztán három év alatt szép kis csapatot sikerült építenem, mindenkit megvertünk, a McLarentől kezdve a Ferrarin és a Williamsen át. Tizennyolc év alatt hét világbajnoki címet húztunk be (a Benettonnal és a Renault-val együttvéve – a szerk.). Iszonyatosan élveztem az életemnek ezt a színes és rendkívül sikeres időszakát, mindent megvalósítottam, amit csak lehetett. Ekkor tettem fel magamnak a kérdést, hogy mit számítana egy újabb, a nyolcadik világbajnoki cím az életemben.

Több Forma-1-es pilótát menedzselt, szoros kapcsolatban állt többek között Mark Webberrel, Jarno Trullival, Nelson Piquet-vel, Giancarlo Fisichellával és Heikki Kovalainennel is. Ki az a felfedezettje, akire a legbüszkébb?

Akit nem említett: természetesen Michael Schumacherre és Fernando Alonsóra.

Nekünk nem volt akkora költségvetésünk, mint a többi csapatnak, ezért a fiatal tehetségekre koncentráltunk. Mindkettőjüket szinte tinédzserként fedeztük fel, és nyertünk is velük, nem is egyszer. Emlékszem, a kezdetekkor sokan kételkedtek az ifjú németben, de nekem volt egy jó megérzésem. 1994-ben Michael Schumacher világbajnok lett a Forma-1-ben, aztán egy évvel később, 1995-ben szintén elsőként végzett, ráadásul a konstruktőri világbajnoki címet is megnyertük. Fernando Alonsót 18 éves kora óta ismerem, az első pillanattól kezdve tudtam, mennyi lehetőség rejlik benne.

Briatore és Schumacer egy benettonos győzelmet ünnepel Forrás: Presse Sports/Deschamps

Miután aláírtuk a szerződését, szinte az első dolgom az volt, hogy megvettem a Spanyol Nagydíj jogait. A spanyolok, akik előtte szinte kizárólag csak a motorversenyekért rajongtak, a következő évben már megtöltötték a barcelonai lelátókat. Mi pedig azóta is együtt dolgozunk, és emberileg is nagyon közel állunk egymáshoz. Szerencsére a többi autóversenyzőmmel is baráti a kapcsolatom, talán még az osztrák Gerhard Bergert emelném ki a sorból.

Miért van az, hogy az utóbbi időszakban egyre gyakrabban kritizálja a Forma-1-es versenysorozatot?

Mert nem szeretem ezt az új Forma-1-et. Hol van már az a csodás korszak, amikor a motorok dübörgése töltötte be a pályákat?



A pilótáknak spórolniuk kell az üzemanyaggal, ez már nem gladiátorok izgalmas csatája, csak a beállításoké. Nem titkolom a véleményemet, szerintem a Forma-1-es világbajnokság túlságosan unalmassá és kiszámíthatóvá vált. Úgy látom, ma már nem fontosak a szurkolók sem. Az események a pályán és a pályán kívül is teljesen másképp működnek, mint az én időmben.

Húsz évig éltem ebben a világban, és sok barátom még mindig ott dolgozik. Bernie Ecclestone már nem, de vele is szinte napi kapcsolatban állok. Sajnos teljesen megváltozott a világ legdrágább sportja, amely mostanra mérnökök játékává vált. A Forma-1 olyan szigorúan betartandó szabályokkal üzemel, amit mi, földi halandók talán meg sem érthetünk, Pedig az emberek csak Hamilton csatáját szeretnék látni például Alonsóval szemben, nem pedig a különféle bonyolult táblázatokat.

Briatore és Ecclestone még 2010-ben. Máig jóban vannak Forrás: AFP/Shaun Curry

Amióta kiszállt a száguldó cirkuszból, iparmágnásként megállás nélkül utazik. Ha kimondja az otthon szót, melyik város jut eszébe?

Az otthonom Londonban, Monacóban és a kenyai Malindiben van. Amikor visszatértem az Egyesült Államokból, az angol fővárosban váltam igazán üzletemberré, itt kezdtem a Forma-1-es karrieremet is. Üzletileg ez a bázis ráadásul egy olyan mozgalmas világ, ahol megállás nélkül barátokkal, üzletfelekkel találkozhatok, hiszen itt mindenki megfordul. Nagyon szeretem Londont, de Monte-Carlót is, ahol a családommal élek. Még mindig elkápráztat a kellemes mediterrán klíma, ez egy igazán biztonságos, pihentető környezet számunkra, ideális hely a fiam, Nathan Falco nevelésére. A kenyai Malindiban pedig van egy gyönyörű üdülőnk, ide szoktunk elmenekülni a világ zajától. Fülig szerelmes vagyok Kenyába, igyekszem annyi időt a birtokunkon tölteni, amennyit csak lehet.

Megengedhet magának bármilyen hobbit is?

A munkám a hobbim, amióta az eszemet tudom, dolgoztam, soha nem tudtam egy helyben megülni.

Amikor az életem még a Forma-1-ről szólt, a Billionaire Club volt a kedvtelésem. Kitaláltam magamnak, és létrehoztam, idővel aztán ez vált elsőrendűvé. Nem az a fajta pasi vagyok, akit egy kis golf vagy pár könyv le tudna kötni, a munkám a szenvedélyem, ez mindig is így volt, és így is lesz. Szeretem, amit csinálok, és nagyon komolyan is veszem. Viszont ha túlzásba vinném, az megfertőzné a magánéletemet, egyben minden mást is. Ezért amikor nem dolgozom, akkor megpróbálok száz százalékig kikapcsolni, és élvezni a pillanatot.

Viharos szerelmi élettel büszkélkedhet, mintha gyűjtötte volna a szupermodelleket. Szerelmi kapcsolatban állt többek között Naomi Cambell-lel, Elle Macphersonnel. Heidi Klumtól tizenhárom éve kislánya született, 2008-ban pedig feleségül vette Elisabetta Gregoracit. Mi a titka? A lehengerlő olasz stílus, vagy csak szimplán romantikus?

Túl régen történt, hogy visszaemlékezzek (nevet). Az életemet nem akartam örökké a világ körül utazgató nők után futkosva tölteni, ezért házas vagyok, egy csodás fiú édesapja. Egyébként nem mondanám magamat romantikusnak, de ha elkényeztetsz egy nőt, ahogy én tettem, sose lesznek problémáid. A múltban pedig kiélveztem a fiatalságomat. Akadt néhány hosszabb kapcsolatom modellekkel, akikkel azóta is barátságban vagyunk.

Briatore több szupermodellel, köztük Naomi Campbell-lel is járt Forrás: AFP/Pascal Guyot

Nincs ebben semmi különös, talán csúnya nőkkel kellett volna randiznom? Ugyanannyi erőfeszítésbe kerül megszerezni egy gyönyörű nőt, mint egy kevésbé szépet. Imádtam flörtölni, hódítani, más kérdés, hogy a fene nagy női liberalizmus óta sokkal könnyebb lett a férfiak dolga. Régen elmentél halászni a folyóhoz, nagy büszkén fogtál egy halat, és hatalmas teljesítménynek érezted,

manapság viszont már a pocsolyából is kilószámra viheted haza a halakat. Én pedig már nem járok halászni.



Közel húsz éve, hogy kitalálta a Billionaire brandet, amely nemcsak luxusruházattal foglalkozik, hanem a világ számos pontján üzemeltet klubokat. Itt, Monacóban összefuthatunk önnel a Twigában?

Persze, gyakran vagyok a monte-carlói Twigában, de nyitottunk egyet Londonban és Dél-Olaszországban is. Billionarie Club pedig van Dubajban, Porto Cervóban, sőt jó néhány Forma-1-es versenypályán is.

2007 és 2010 között társtulajdonosa és elnöke volt a Queens Park Rangers labdarúgóklubnak. Ez egy mellékvágánynak bizonyult az életében?

Egyáltalán nem. Fantasztikus érzés volt a QPR tulajdonosának lenni, de az biztos, hogy soha nem fogok újra pénzt fektetni a futballba. Ez csupán akkor jó ötlet, ha nagyon gazdag vagy, és kreatív módját keresed a pénzszórásnak. Mi Bernie Ecclestone-nal együtt fektettünk be a kék-fehér klubba, és jókor sikerült eladnunk. Egyébként mindig is nagy focirajongó voltam, igaz, mindkét kedvenc csapatom olasz, a Juventus és az AC Milan.

Ruhák, divat, Forma-1, foci. Hogyan tudta ezt a rendkívül sokféle dolgot összeegyeztetni?

Képtelen lettem volna ugyanazt a munkát végezni egész életem folyamán.

Egyszerűen szükségem volt a változatosságra, a különféle élményekre.



Ezek az újabb és újabb kihívások motiváltak, vittek előre. Még ma is mindennap új célokat keresve kelek fel az ágyból, ezért is dogozom együtt sikeréhes fiatal emberekkel. Ha esélyt adunk az új generációnak, a legjobbat hozzák ki magukból, és együtt növekszünk, erősödünk. Így volt ez a Forma-1-ben is.

2006-ban, Alonso 25. születésnapját ünnepelve Forrás: AFP/Damien Meyer

A kisfia most hétéves. Mi a legfontosabb dolog, amire meg szeretné tanítani?

Falco nevét nemcsak az azonos monogram miatt választottuk, olaszul büszke, intelligens és erőteljes a jelentése. Büszkén mondhatom, hogy a kölyök egyre inkább rászolgál a nevére. Sok időt töltünk együtt, úgy beszélgethetek vele, mint egy felnőttel. Tudja, hogy nagyon szerencsés gyerek, de azt is, hogy keményen kell tanulnia és dolgoznia, mint mindenki másnak. Azt próbálom megértetni vele, hogy az életben semmire nincs garancia.

Az élete tényleg kész regény. A főnöke ellen elkövetett gyilkos leszámolás, bírósági perek sokasága, a le nem töltött börtönbüntetések és eltiltások, a szupermodell szeretők, a Miami Vice-ba illő üldözéses jelenetek: olyan ez, mint egy túlzásokkal teletűzdelt szappanopera forgatókönyve. Ha meg akarnám filmesíteni az emlékeit, melyik jelenet lenne a legszörnyűbb és a legkedvesebb a szívének?

Sok mindenen keresztülmentem az életben, például elmondhatom magamról, hogy azon kevesek közé tartozom, akik legyőzték a rákot, így végül ez is megszépült emlékké vált az idővel.

Leginkább a szívemnek kedves és pozitív dolgokra szeretek gondolni, de minden bizonnyal a Forma-1-es évek adnák a legizgalmasabb képkockákat életem filmjében.



Intenzív, csodás és drámai időszak volt ez egyszerre. Hálás vagyok azért, amit az élettől kaptam, és büszke arra, hogy hova jutottam.

Még 2004-ben, a Renault csapatának főnökeként Forrás: DPA/AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit/Oliver Multhaup

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!