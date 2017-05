Alonso: Biztos az oválon tanultam meg gyorsan menni

A McLarennél elájultak a köreitől, a csapat főnöke szombat este teniszezni készül, hátha szerencsét hoz nekik a versenyen. Megpróbálják tartani a 7. helyet.

Fernando Alonso a Spanyol Nagydíj pénteki edzésnapján elszenvedett csapásokat feledtetve szombaton a szenzációs 7. helyet kaparintotta meg hazai versenyének időmérőjén, mindenkit megelőzve a Mercedeseken, a Ferrarikon és a Red Bullokon kívül. Ezzel az idén először juttatta be a McLaren Hondát a Q3-ba, miközben a csapattársa, Stoffel Vandoorne már a Q1-ben kiesett.

Alonso számára rosszabbul nem is kezdődhetett volna a hétvége, hiszen a nyitóedzés első körében megállt az autója, mert a motorján keletkezett lyukon át sugárban ömlött az olaj. Miközben a többiek a pályán köröztek, ő visszament a szállodába teniszezni, de azt állította, ezt nem fricskának szánta a Honda felé, csak formában akarta tartani magát. Egyébként már akkor is úgy érezte, a folytatás jobb lesz.

Alonso hihetetlen köröket ment a barcelonai időmérőn Forrás: AFP/Josep Lago

Az időmérő után a lelátókon ülő szurkolóinak integetve tulajdonította, hogy a szokásosnál is többet tudott kihozni magából.

Ezek a srácok segítettek, és talán az oválpályán gyakorolva megtanultam, hogyan kell gyorsan menni az egyenesben!



– utalt viccelődve az Indy 500 előtti, múlt hétvégi tesztjére. – Ez mindenképpen jó időmérő volt számunkra, a 7. hely ajándék. Meglátjuk, holnap mire megyünk innen."

„Már tegnap éreztük, hogy az autónkban van potenciál, de a szabadedzéseink furcsán alakultak, különösen az első, amelyen alig tudtunk kint lenni a pályán – tette hozzá. – Ma mindent jól csináltunk, magabiztosan éreztem magam az autóban. A körülmények elég trükkösek odakint, a szél is erősen fúj, de az autóm elég jól ment ahhoz, hogy keményen odatehessem magam."

Az előző versenyen, az Orosz Nagydíjon Alonso az MGU-K hibája miatt el sem tudott rajtolni, és a McLaren az idén rengeteget szenvedett a Honda problémáival. „Örülök a csapat miatt is, mert rengeteget dolgoznak, jó sokszor kellett motort is cserélniük az első pár futamon! – emlékezetett Alonso. – Ott lenni a rajtrács 7. helyén, azok között az autók között, amelyekkel mindig harcolnunk kellene, mindannyiunk számára lelkesítő lesz."

Ez azért is bravúr, mert – amint az a fenti végsebesség-adatokból is látszik – az egyenesekben még mindig a McLaren a leglassabb, 12-14 km/ó-val marad el a Ferraritól. Alonso ennek ellenére reméli, hogy a Barcelonára jellemző előzési nehézségeknek köszönhetően megtarthatja a 7. helyet a versenyen is, amivel megszerezné a csapata első pontjait az idén.

„Itt mindig különösen motiváltnak érzem magam, hogy a legapróbb részletekre is odafigyeljek az autóval, a gumikkal kapcsolatban – mondta. – A verseny azonban holnap lesz, szombaton még nem osztanak pontokat. Jó stratégiát kell kidolgoznunk, és a rajtot is jól kell majd kiviteleznünk."

A McLaren főnöke, Zak Brown elismerte, hogy az eredmény ösztönzőleg hat az egész istállóra. „Micsoda kör! A csapat is nagyszerű munkát végzett, Eric (Boullier) és a stáb fantasztikusan dolgozott – jelentette ki a Sky-nak.

Fernando hazai pályáján megcsináltuk! Holnap ott kell célba érnünk, ahonnan indulunk."

„Lehet, hogy ma este én is elmegyek teniszezni, hátha szerencsét hoz... Soha nem lehet feladni. Ez az F1, nagyon kemény játék, de egy ilyen eredmény fontos a csapatnak. Nagyon boldog vagyok."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!