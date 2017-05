Alonso nem poénból teniszezett az F1-es edzés helyett

Azt állítja, tényleg szüksége volt egy kis testedzésre, ezért kihasználta a motorhibája miatt felszabadult időt. Nem lepte meg a McLaren pénteki küszködése Barcelonában, de bízik benne, hogy vasárnap közel kerülhet a pontszerző helyekhez.

Két héttel azután, hogy Fernando Alonso az Orosz Nagydíj felvezető körében kiesett, a barcelonai első szabadedzésén sem jutott messzebbre: amint kihajtott a garázsból, az első körben le kellett parkolnia a füstölgő McLarent. Miután közölték vele, hogy a motorhiba miatt Alonso már biztosan nem térhet vissza a pályára a délelőtti szabadedzésen, a spanyol el is hagyta a pályát, és visszatért a szállodájába. Nem sokkal később pedig egy képet is kitett magáról az Instagram-oldalára, melyből kiderült, hogy az edzőjével teniszezett, miközben a pályán még javában zajlott a gyakorlás.

Keeping the body active Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 12., 02:26 PDT

Sokan egyből arra gondoltak, hogy Alonso a Honda újabb motorhibájával poénkodik, és az elmúlt két Brazil Nagydíj edzéseihez hasonlították az esetet, amikor a spanyol a pálya szélén bohóckodott, miután leállt az autója. A kétszeres világbajnok azonban tagadta, hogy bármilyen hátsó szándéka lett volna a teniszezéssel. "Az utóbbi hetekben nagyon kevés időm maradt a testedzésre, mert folyton úton voltam. Ezért amikor megtudtam, hogy van két szabad órám, inkább elmentem edzeni, ahelyett, hogy tévén néztem volna az edzést - magyarázta. - Továbbra is az a célom, hogy 100 százalékos erőnléttel, felkészülten tudjak autóba ülni."

"Nem poénból hagytam el a pályát, és mentem el teniszezni - ez a felkészülésem része volt. Tévedtek, akik azt gondolták, hogy szórakozni mentem, mert el akartam felejteni a versenypályát. Teljes mértékben elkötelezett vagyok a munkám iránt, ezért fitt akartam lenni a második edzésre."

Így zárta Alonso az első szabadedzést Forrás: AFP/Josep Lago

A McLaren nem bánta

A McLaren főnöke, Zak Brown nem nézte rossz szemmel, hogy Alonso az edzés közben elhagyta a pályát, még viccelődni is volt kedve. "Legalább nem sérült meg, mint (Juan Pablo) Montoya! - utal a korábbi F1-es pilóta 2005-ös incidensére, amikor a kolumbiai állítása szerint teniszezés közben sérült meg a válla, de később kiderült, hogy motorozás közben szenvedett balesetet. - Montoya nagyon intenzíven teniszezett, még motorra is ült közben. Úgy tűnik, (Alonso) tényleg a teniszpályán maradt, ezért nincs ezzel problémám."

Alonso a második edzésen is csak a többieknél később tudott a pályára hajtani, és komoly lemaradással az eredménylista utolsó helyén zárta a napot, miközben csapattársa, Stoffel Vandoorne a 13. lett. A spanyol ennek ellenére bízik benne, hogy a Q3-at és a vasárnapi pontszerzést is célba veheti a hazai versenyén. "Bízom benne, hogy holnapra összeszedjük magunkat - mondta. - Igazából nem is lepett meg, hogy ilyen hamar leállt az autóm, hiszen Oroszországban is ez történt. Ha viszont a pályán tudunk maradni, szerintem közel kerülhetünk a Q3-hoz és a pontszerző helyekhez is."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!