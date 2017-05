Barcelonában is bekavarhat a versenybe a bójarendőr

Az első kanyarkombináció után helyezték el azt a bóját, amit balról meg kell kerülnie mindenkinek, aki a célegyenes végi féktávon hibázva kicsúszik a bukótérbe.

A versenyirányítás a hétvégi Spanyol Nagydíj helyszínén, Barcelonában is elhelyezett egy olyan bóját, amivel a pályalevágásokat kontrollálják. Ahogy a két héttel ezelőtti Orosz Nagydíjon, itt is a célegyenest követő kanyarkombinációnál állítottak fel egy fehér-narancs oszlopocskát, amelyet balról kell megkerülnie annak, aki a rendes vonalvezetésről lesodródva kiszélesíti a pályát, és csak ezután fordulhat be a gyors 3-as kanyarba.

Ennek az a célja, hogy egyrészt a hibázó, a pályára siető versenyző semmiképp se nyerjen időt, másrészt ne teremtsen balesetveszélyes szituációt.

Az FIA versenyigazgatója, Charlie Whiting tájékoztatta a csapatokat arról, hogy ha egy versenyző a 2-es kanyarnál átbuckázik a bukótérben elhelyezett fekvőrendőrökön, az nem térhet vissza a pályára addig, amíg balról meg nem kerülte a bóját.

Barcelonában a célegyenes utáni féktávnál kell figyelnie a pilótáknak, hogy pályaelhagyás esetén hogyan térnek vissza Forrás: AFP/Josep Lago

Az Orosz Nagydíjon Kevin Magnussen pórul járt, amiért nem tartotta magát az előíráshoz: a rajt utáni kavarodásban úgy előzött, hogy nem helyesen tért vissza a pályára, így öt másodperces időbüntetést kapott.